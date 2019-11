Pred 70 leti se je rodilo društvo, ki je ustanovilo muzej

Navzoče je na slovesnosti pozdravila Anica Kopinič.

Metlika - 10. novembra 1949 je bilo potem, ko je profesor na metliški nižji gimnaziji Jože Dular zbral okrog sebe somišljenike, v Metliki ustanovljeno Muzejsko društvo. Njegov prvi predsednik je postal Dular. Včeraj zvečer, natanko sedem desetletij pozneje, je Belokranjsko muzejsko društvo, ki se je tako preimenovalo leta 1953, v metliškem gradu, kjer domuje Belokranjski muzej, praznovalo svoj okrogli jubilej.

1. maja 1951 je namreč društvo ustanovilo Belokranjski muzej. Za začetek so bile sicer skromne zbirke na ogled v sobah v proštiji in v mestni hiši, a po zaslugi prof. Dularja, ki je postal honorarni upravnik Belokranjskega muzeja in gonilna sila muzeja in društva, sta oba rasla, vez med njima pa je ostala trdna do današnjih dni.

Prof. Dular je društvo in muzej vodil 30 let, hkrati pa je bil tudi plodovit literarni ustvarjalec. Zato so na slovesnosti, ki jo je povezovala Vesna Žist, namenili največjo pozornost prav odlomkom iz njegovih literarnih del, ki jih je prebiral igralec Aleš Valič. Seveda pa niso pozabili niti na predsednike društva, ki se jih je za Dularjem zvrstilo še 11, sedaj pa mu predseduje Anica Kopinič. Nekdanji dolgoletni predsednik Muzejskega društva Škofja Loka Alojzij Pavel Florjančič ji je izročil nekaj publikacij, ki jih je izdalo njihovo društvo. Škofjeloško in belokranjsko društvo sta namreč leta 2006, ko je slednjemu predsedoval Anton Černič, podpisala listino o sodelovanju na zgodovinskem, kulturnem, domoznanstvenem in naravoslovnem področju.

Večer so z glasbo popestrili učenke in učenec Glasbene šole Črnomelj Katja Pezdirec ob spremljavi Andreja Kuniča, kvartet klarinetov z Nežo Žalec, Hano Rus, Ivo Pezdirec in Aleksom Fertoljo z mentorico Katjo Draginc ter kvartet flavt z Emo Franko, Saro Majerle, Živo Veselič in Mojco Rebolj, ki je tudi mentorica zasedbe.

