Dimniški požar

11.11.2019 | 07:00

Včeraj ob 17.32 uri so v naselju Zemelj, občina Metlika, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Podzemelj so nadzorovali izgorevanje saj in očistili dimnik.

Ob 21.15 je na Sremiški cesti v Krškem osebno vozilo zapeljalo s ceste in obtičalo. Gasilci PGE Krško so vozilo izvlekli na cestišče in nudili pomoč vlečni službi. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Ob 16.20 je na Leskovcu v Podborštu, občina Sevnica, občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske regije sta eksplozivno granato, kalibra 20 mm, nemške izdelave in pet kosov pehotnega streliva italijanske izdelave, oboje ostanek iz 2. svetovne vojne, odstranila in varno uskladiščila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.30 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu Suhorepec;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRNOMLJU na izvodu Gosenar.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 11.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Čuvajnica.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAMEŠKO;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE na izvodu PRAPROČE;

- od 11.00 do 14.30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ARTMANJA VAS na izvodu REVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Libna izvod Libenšek med 8. in 12. uro in na na območju TP Kostanjevica mizarska med 13.45 in 14.30 uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Senovo kolonija med 9. in 11. uro in na območju TP Koprivnica izvod Kladje med 11. in 14. uro.

M. K.