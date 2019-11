V Žužemberku je dišalo po poticah

11.11.2019 | 09:15

V Žužemberku so nova pripravili zanimivo razstavo potic.

Valerija Poreber

Marta Novak je za kokosovo potico prejela zlato priznanje.

Članice Društva kmečkih žena Suha krajina-Žužemberk z ministrico Alenko Bratušek.

Žužemberk - »Kljub poplavi najrazličnejših sodobnih slaščic, je potica še vedno kraljica, ki ji ni para. Še vedno je simbol blaginje in še vedno jo povezujemo z nečim dobrim, lepim in prijetnim, največkrat s prazniki, praznovanji ali slovesnimi dogodki,« je včeraj na že 6. društveni razstavi in ocenjevanju potic dejala predsednica Društva kmečkih žena Suha krajina-Žužemberk Tadeja Lavrič.

Veseli jo, da se vsako let več gospodinj opogumi in potico prinese na ocenjevanje, še posebno pa je vesela, da je čedalje več tudi moških. Tudi letos je bil odziv dober, saj je strokovna komisija pod drobnogled vzela kar 55 najrazličnejših potic s pestrimi in inovativnimi dodatki. Štiri so bile slane, in sicer ocvirkova, špehovka, ajdova, ocvirkova iz kislega testa, posebna pa je bila ocvirkova kočevarska potica z jajci. Ostale so bile sladke: pehtranova, kokosova s kakavom, rozinova, rožičeva, kostanjeva, novejše z nadevom čokolade, brusnična, medena korenčkova z ingverjem in cimetom, največ pa je bilo tradicionalnih orehovih. »Večina je bila primerno zapečenih, lepih oblik in bogato nadevanih,« je dejala predsednica strokovne komisije Valerija Poreber. A nekatere so dobile manj točk, ker so bile ob robu razpokane, previsoke ali sesedene, premalo ali preveč zapečene, izsušene, preveč oz. premalo nadevane, pri nekaterih pa so okus prevzela dišavnice, ko so denimo cimet, limona in med, zato se ni čutilo osnovnega okusa. »Kar nekaj jih je bilo pečenih še isti dan, še rahlo toplih, zato okusi niso bili usklajeni. Bolje je, da so pečene prejšnji dan,« je gospodinjam svetovala predsednica komisije.

Podelili so 22 zlatih, 22 srebrnih in devet bronastih priznanj ter dve zahvali. Med tistimi, ki je največ točk dosegla, je bila kokosova potica Irene Lavrič iz Žužemberka. »Ta se mi je res posrečila. Velikokrat spečem kakšno in vedno poskušam narediti drugačno. Naslednji bosta rožičeva in kokosova. Potica mora biti na mizi vsaj za praznike,« je dejala Lavričeva, ki se je od mame naučila, kako narediti dobro potico. Prvič pa je na ocenjevanje potico prinesla Marta Novak z Dvora in zanjo prejela zlato priznanje. »Odločila sem se, da tudi sama dam enkrat potico na ocenjevanje, da povedo, kaj je v redu in kaj ni. Zlatega priznanja res nisem pričakovala. Da ti uspe dobra potica, potrebuješ najprej voljo, mir, pomembno je, da delaš z ljubeznijo, pa tudi prave sestavine potrebuješ,« nam je zaupala.

Namen razstave in ocenjevanja je ohranjati gastronomsko dediščino naših babic in jo dopolnjevati z novimi znanji in izkušnjami ter vse to prenašati na naslednje rodove, poudarjajo v Društvu kmečkih žena Suha krajina-Žužemberk. Marljive gospodinje so znova pripravile pester program, ki ga je popestrila tamburaška skupina Folklornega društva Kres. Podelitve priznanj se je udeležil tudi domači župan Jože Papež, ki je dejal, da je ponosen na vse članice, ki se že vrsto let trudijo pripraviti zanimivo razstavo, pogosto pa se tudi same drugje udeležujejo različnih ocenjevanj in na ta način promovirajo občino. Zbrane je nagovorila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, častna gostja pa je bila ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, ki se je, kot je povedala, z veseljem odzvala povabilu. »Tudi sladice rada delam, iskreno pa povem, da se še nikoli nisem lotila potice. Predsednica društva mi je povedala, da ste izdale zloženko, v kateri je natančen opis, kako se jo naredi. Morda mi bo do naslednjega leta uspelo speči dobro slovensko potico,« je dejala ministrica. Dodala je še, da ko je kot predsednica vlade hodila po svetu, so ji Slovenci, ki jih je srečala, pogosto dejali, da pogrešajo tri stvari. »In sicer kranjsko klobaso, slovensko glasbo in tudi potico.«

Danes poznamo že več kot petdeset vrst potic. V shemi Zajamčena tradicionalna posebnost, to je je evropska shema kakovosti, s katero se zaščiti predvsem receptura ali način pridelave ali predelave, je zaščitenih pet slovenskih potic glede na njihov nadev: orehov, orehov z rozinami, rozinov, pehtranov in pehtranov s skuto. Verjetno bo kar nekaj takšnih tudi na državnem ocenjevanju potic, ki bo kmalu v Šentjerneju.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija