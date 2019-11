Predstavitev filma in predavanje dr. Mihe Šimaca

Pogled na lokacijo snemanja filma poleti 2019. (Foto: Alenka Slamovšek)

Šentrupert - V predavalnico OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert bo v torek, 19. novembra, ob 18. uri predstavitev dokumentarnega filma Sarabanda za 17. regiment režiserja Jožeta Pogačnika iz leta 1976 in predavanje dr. Mihe Šimaca Med bojnim gromom, Šentrupert med prvo vojno. Dogodek organizirata Zavod Dežela kozolcev Šentrupert in Dolenjski muzej Novo mesto v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu RS, podprla pa ga je tudi občina Šentrupert.

Film Sarabanda za 17. regiment je bil posnet na območju Mirnske doline, tudi na Veseli gori in v njeni okolici, med 17. in 19. novembrom 1975. leta. Hrani ga Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije. Nastal je pod okriljem Vibe filma Ljubljana, pri njegovem nastanku pa so poleg režiserja sodelovali scenarist Žika Šulović, direktor fotografije Ubald Trnkoczy, izbor glasbe in šumov pa je delo Antona Natka.

V nekaj več kot 13-minutnem filmu domačini, nekdanji avstro-ogrski vojaki, pripadniki 17. regimenta, tudi Šentruperčani, opisujejo svoja doživetja z bojišč vojne. Med njihovo pripovedjo in zaigranim prizorom pogreba vojaškega tovariša, se prepletajo tudi dokumentarni posnetki s front in dogajanje na dunajskem dvoru. Verjetno gre za edini dokumentarni film na temo prve svetovne vojne, posnet na slovenskem območju v obdobju nekdanje Jugoslavije, ki vključuje pričevanja Slovencev, nekdanjih avstro-ogrskih vojakov.

Namen predstavitve dokumentarnega filma je ne le obeležitev obletnice snemanja filma, ampak še posebej obujanje spomina na fante in može, ki so se bojevali v prvi vojni, morda na bojiščih padli ali umrli ter tudi prepoznati nastopajoče v filmu, saj se v arhivski dokumentaciji tovrstni podatek ni ohranil.

Filmsko zgodbo bo dopolnilo še predavanje, posvečeno predstavitvi Šentruperta v času vojne vihre. Stisko in tegobe vojne so namreč dodobra občutili tudi ljudje v zaledjih in v notranjosti monarhije, še toliko bolj pa vsi tisti, ki so se znašli na bojnih poljanah. Šentrupertski možje in fantje so se znašli na različnih bojiščih, pri čemer pa niso tudi vsi služili v cesarski armadi. Dr. Miha Šimac bo ob tem poskusil na kratko odstreti tudi samo raziskovanje arhivskega in drugega ohranjenega gradiva, na podlagi katerega je tudi spisana monografija o Šentrupertu.

