Četrt stoletja delovanja suhokranjskih vinogradnikov

11.11.2019 | 11:20

S slovesnosti. (Foto: S. Mirtič)

Žužemberk - Člani Društva vinogradnikov Suha krajina so v soboto, 9. novembra, obeležili 25-letnico delovanja.

Ustanovni občni zbor so sklicali leta 1994 na pobudo Petra Lavriča, Karla Florjančiča, Antona Konda, Dominika Grčarja in Janeza Hrovata v prostorih tedanje kmetijsko svetovalne službe v Žužemberku. Za prvega predsednika društva so izvolili Antona Kondo, nato pa je društvo vrsto let vodil Peter Lavrič. Sedaj je predsednik društva Anton Koncilja, ki je na slovesnosti ob četrt stoletja delovanja društva, naštel njegove najpomembnejše dosežke, med katerimi so predvsem nenehna izobraževanja, zavidljiva raven različnih ocenjevanj suhokranjskih vin in ohranjanje vinskih goric proti zaraščanju. Posebej so ponosni tudi na izdelan mobilni vinotoč ter na projekt ambasade v grajskem stolpu in izbiro ambasadorja zweigelta.

Na slovesnosti so se tudi zahvalili številnim vinogradnikom, občini Žužemberk, Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto in društvom za sodelovanje, podporo in predano delo.

Slovesnost, na kateri sta zbrane nagovorila tudi župan Jože Papež in Jože Simončič, so s svojim nastopom obogatili pevci društva, vinogradniki pa so na martinovo soboto opravili tudi svečani obred krsta mošta, po katerem je sledila pogostitev in druženje.

M. L.-S.