Dobra nastopa Celulozarjev

11.11.2019 | 12:15

Foto: PK CK

Krško - Minuli vikend so člani plavalnega kluba Celulozar Krško nastopili na dveh prizoriščih plavalnih bojev: v soboto v Celju in v nedeljo v Zagrebu.

Na 1. Veliki nagradi Slovenije v Celju so se Tim Bizjak, Matic Močnik, Jan Kozole, Miha Osetič, Maj Zorko in Anja Vrščaj odlično odrezali. Tim Bizjak je med kadeti zmagal na 100 m hrbtno (59,53) ter osvojil dve 2. mesti na 50 m prosto( 24,97) in 200 m mešano( 2.16,23). Jan Kozole je med kadeti na 50 m hrbtno osvojil 4. mesto, Anja Vrščaj pa se je prvič v karieri uvrstila v finale kadetske velike nagrade in zasedla končno 11. mesto na 200 m prsno.

V nedeljo so krčani plavali na močnem mednarodnem mitingu Mladost v Zagrebu. Tim Bizjak je z novim klubskim absolutnim rekordom na 50 m hrbtno (27,72) zmagal v konkurenci kadetov, na zmagovalni oder pa je nato stopil še enkrat. Na 100 m delfin je s časom 58.59 namreč zasedel 3. mesto.

M. L.-S.