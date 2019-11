Nesrečo povzročil pod vplivom alkohola

Kot poroča PU Novo mesto, se je 8. novembra nekaj po 6. uri zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Šentjernej, v kraju Petelinjek. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 64-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 55-letni voznik. Huje poškodovanega povzročitelja nesreče in lažje poškodovanega 55-letnega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je 64-letni voznik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,52 miligramov alkohola.

Prometna nesreča pri Tržišču

Sevniški policisti so bili 8. 11. okoli 13. ure obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih vozil pri Tržišču. Ugotovili so, da je 37-letna voznica peljala iz smeri Tržišča proti Boštanju. Izven naselja Tržišče je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 54-letni voznik. Oba udeleženca so reševalci zaradi lažjih poškodb odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Traktorist s 3,6 promili alkohola

Črnomaljski policisti so 8. 11. popoldne pri Stražnjem vrhu ustavili voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan kmetijskih traktor. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,73 miligramov alkohola (3,6 g/kg). Traktor so zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Alkoholiziranega kršitelja pridržali

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so 9. novembra med kontrolo prometa v Šentjurju na Dolenjskem ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 60-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligramov alkohola, so pridržali in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V noči na 8. november. je v Semiču nekdo s strehe stanovanjske hiše odtujil okoli enajst metrov bakrenih žlebov in povzročil za 400 evrov škode.

V okolici Semiča je med 7. 11. in 8. 11. neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil bakreni del kotla za žganjekuho, škropilnico in elektro material. Lastnika je oškodoval za okoli 650 evrov.

Med 8. 11. in 9. 11. je v okolici Novega mesta nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odtujil kuhinjske pripomočke, orodje in meso iz zamrzovalne skrinje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 3000 evrov.

V Dolnji Prekopi je 9. 11. popoldne neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Preiskal je prostore in našel ter odtujil denar in zlat nakit. Lastnike je oškodoval za 5600 evrov.

V Šentrupertu je 9. 11. med 17.30 in 19. uro, ko so bili stanovalci odsotni, nekdo skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil okoli 3400 evrov.

Poškodovano vozilo

Med 9. 11. in 10. 11. je na parkirnem prostoru na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu nekdo z osebnega avtomobila Renault clio odmontiral kolesa in poškodoval vozilo. Škode je za okoli 1200 evrov.

novejši najprej Komentarji (2) 5h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni Janez Novak Tako ne gre več! Pa dajmo še policiste iz juga uvozit, kot smo veliko zdravnikov. Če imamo zdravnike iz uvoza, imamo lahko policaje še lažje! Nobenega nadzora več po mestnih križiščih, cestah... na meji pa vsak svoje drevo čuva... 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha e Janezu Janezu, dej probej normalno vozit po cesti pa bo. Te ne bo treba potem lovit ... Preglej samo prijavljene komentatorje