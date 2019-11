Ob 13. martinovanju donacijo prejelo Sožitje

11.11.2019 | 15:00

13. martinovanje Kmečke zadruge Krško in družbe Kostak (Foto: arhiv organizatorja)

Krško - Kmečka zadruga Krško in družba Kostak sta minuli petek pod grajskimi oboki Kleti Krško gostili že 13. martinovanje, ki ga prirejata za poslovne partnerje, predstavnike občin in drugih organizacij ter sodelavce. Neformalno srečanje so tudi letos pospremili z glasbo, dobrodelnostjo in blagoslovom mladega vina.

Povabljene sta uvodoma pozdravila predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in predsednik Kmečke zadruge Krško Jože Božič, zbrane pa je nagovoril tudi župan Občine Krško Miran Stanko.

Foto: arhiv organizatorja

Družba Kostak in Kmečka zadruga Krško sta v okviru letošnjega dogodka z donacijo v višini 500 evrov razveselila Društvo Sožitje Krško, v imenu katerega je donacijo prevzel predsednik Bojan Cizel. Miljenko Muha pa je v imenu družbe Kostak Društvu Sožitje predal tudi podpisane vratarske rokavice Jana Oblaka. »Gre za rokavice (zame) najboljšega vratarja na svetu, ki smo jih dražili na dobrodelnem poslovnem turnirju Nogomet za boljši svet na Brdu pri Kranju. Skupaj z ostalimi sodelujočimi gospodarstveniki smo s sredstvi pomagali Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, danes pa želimo, da rekvizit nadaljuje svojo pot v Društvu Sožitje in pripomore k novi dobrodelni zgodbi,« je ob predaji povedal Muha.

V okviru že tradicionalnega martinovanja so pripravili tudi blagoslov mladega vina, ki ga je opravil župnik župnije Videm Mitja Markovič, po blagoslovu pa je o mlademu vinu spregovoril tudi njegov kreator, enolog Kleti Krško Jure Grubar.

Prireditev je povezovala Mojca Kranjec, ki se je ob koncu uradnega programa v imenu gostiteljev zahvalila Dragutinu in Elizabeti Križanić za njun pevski prispevek, sledilo pa je sproščeno druženje ob martinovih dobrotah, ki so jih pripravili v Gostilni Kunst.

M. L.-S.