Kdaj bomo z vlakom do Ljubljane prispeli v eni uri?

11.11.2019 | 17:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Gostiteljica jesenskega urbanega foruma, ki ga dvakrat letno pripravljata ministrstvo za okolje in prostor ter Združenje mestnih občin Slovenije, je Mestna občina Novo mesto. Potekal bo v četrtek v Knjižnici Mirana Jarca, okoli 80 udeležencev, kolikor jih pričakujejo, pa bo prisluhnilo razmišljanjem o pomenu železniškega prometa za trajnostni razvoj, mobilnost in za mesta.

Izidor Jerala in Gregor Macedoni sta danes na rotovžu predstavila četrtkov Urbani forum, ki bo potekal v Knjižnici Mirana Jarca. (Foto: M. M.)

Kot sta na današnji novinarski konferenci povedala novomeški župan Gregor Macedoni, tudi aktualni predsednik ZMOS, in pa Izidor Jerala, podsekretar za prostorsko načrtovanje na MO Novo mesto, so evropske smernice tako glede trajnostne mobilnosti kot podnebnih ukrepov znane, naša država pa tovrstne strategije sprejema prepočasi in ne tako celovito, kot bi si to v posamičnih mestih, predvsem regijskih središčih želeli.

»Na ravni države govorimo o zgolj enem strateškem železniškem projektu, tj. drugem tiru. Nimamo pa odgovora na vprašanje, kako bolje povezati regijska središča, kjer je največ stanovalcev in delovnih mest in kjer ne more biti edini odgovor zgolj širitev cest,« je dejal Macedoni in spomnil na povezovanje mest od hrvaškega Karlovca do Ljubljane pri revitalizaciji železniške povezave. »Glavni doprinos tega Urbanega foruma naj bi bil bolj celovit in strateško usmerjen nacionalni dokument na tem področju,« je še dodal.

Tudi Jerala je dejal, da država snuje zgolj posamične tehnične posodobitve, nihče pa se denimo ne vpraša, kdaj bomo lahko z vlakom iz Novega mesta do Ljubljane prispeli v eni uri in ali je denimo proga skozi Zidani most še vedno tista, ki naj bi predstavljala glavno povezavo z jugom, ko pa se je razvoj gospodarskih con zgodil ob avtocestah in je vezan pretežno na motorni promet, ki ga v luči izpolnjevanja podnebnih ciljev v bodočnosti zagotovo čakajo rezi. »Zagotovo bi bila rešitev tudi v novih trasah proge, s katerimi bi povezali regijska središča in si zadali tudi časovne smernice, primerljive evropskim,« je rekel in nadaljeval, da bodo na forumu spregovorili predstavniki pristojnega ministrstva, ZMOS, nevladne Koalicije za trajnostno prometno politiko idr.

M. M.