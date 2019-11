Razstava o Gutenwerdu - srednjeveškem trgu

11.11.2019 | 16:05

Šentjernej - V Kulturnem centru Primoža Trubarja bodo jutri ob 18. uri odprli razstavo o Gutenwerdu – srednjeveškem trgu, ki se je nahajal ob reki Krki v današnji občini Šentjernej.

Razstava je nastala na pobudo Vinka Gradišarja in občin Škocjan in Šentjernej v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, PGD Dobrava in Zavodom za spomeniško varstvo Slovenije, OE Novo mesto. Sestavljena je iz prikazov izkopavanj in ugotovitev, Narodni muzej Slovenije pa je na ogled postavil nekaj predmetov tega območja.

Na razstavi bo spregovoril Vinko Gradišar, dr. Tomaž Nabergoj iz Narodnega muzeja Slovenije pa bo na kratko predstavil srednjeveški trg. Razstavo bo odprl župan Občine Šentjernej Radko Luzar, v kulturnem programu pa bodo nastopili učenci Glasbene šole Novo mesto – oddelek Šentjernej.

M. L.-S.