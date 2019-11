Pri Štembergerjevih proslavili praznik sv. Martina

11.11.2019 | 18:00

Darja in Gregor Štemgerger sta zbranim iz lesenega soda z veseljem natočila novo, mlado vino!

Šentjernej - Danes goduje sv. Martin, svetnik, ki ga v Sloveniji poznamo predvsem kot zaščitnika vinarjev. Martinovanje je zagotovo največji praznik vinogradnikov, saj se na ta dan mošt spremeni v novo, mlado vino, vinogradniki so nagrajeni za celoleten trud in delo v vinogradu. Martinovo pa je nasploh poklon letniku in vsem dobrotam narave.

Kot je že tradicija, so tudi letos na dan sv. Martina, torej 11. 11., točno ob 11. uri in 11 minut, blagoslov mladega vina pripravili Šentjernejčani, ki slovijo po dobri vinski kapljici. Tokrat, že šesto leto zapored, je družabno srečanje podjetnikov in obrtnikov iz šentjernejske občine, ki so se jim pridružili tudi mnogi vinogradniki, potekalo na domačiji vinogradništva Štemberger. Gostitelja sta bila dva - poleg vinogradnika Gregorja Štembergerja še podjetje Kartonaža Grubar iz Šentjerneja.

Zbrane, med katerimi je bilo kar nekaj častnih občanov, je najprej pozdravil oče Vinko Štemberger in na kratko orisal zgodovino njihove kmetije, ki je iz govedorejske postala vinogradniška. Štembergerjevi danes veljajo za ene največjih pridelovalcev vin, obdelujejo več kot 20 tisoč trsov, znani pa so po dobrem cvičku, peninah, modri frankinji itd. O kvaliteti njihovih vin pričajo mnoga priznanja. Spomnimo le, da je bil Gregor Štemberger pred nekaj leti kralj cvička, že tretje leto nosi naziv »šentjernejski kralj cvička«, letos so v Londonu prejeli bronasto medaljo za penino. Po besedah gospodarja Gregorja letošnja letina dobro kaže, čeprav je bila pridelava zaradi obilice dežja zelo zahtevna, a marsikaj se bo dalo še popraviti v kleti.

Zbranim je svoje podjetje Kartonaža Grubar predstavil tudi Dejan Grubar. Podjetje, kjer se ukvarjajo se s proizvodnjo embalaže iz valovitega kartona, letos praznuje 29 let obstoja.

Da gospodarstvo v občini cveti, kar je res spodbudno, je poudaril župan Radko Luzar. Tudi direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš je bil pohvalnih besed o šentjernejskih gospodarstvenikih in podjetnikih, ki skupaj zaposlujejo okrog 1.500 ljudi. V zadnjih štirih letih ta številka stalno raste, kar je zavidanja vreden rezultat. Šentjernejčani imajo tudi višje plače od slovenskega povprečja, kar je za majhno občino izjemen uspeh.

Za hvalnico vinu, ki ga je z izbranimi besedami blagoslovil šentjernejski župnik Anton Trpin, je poskrbel podžupan Janez Selak, ter ljudski pesnik Jože Grgovič, ki je recitiral dve priložnostni pesmi, sicer pa so za prijetno vzdušje z ubranim petjem poskrbeli še pevci Šentjernejskega okteta ter harmonikarja Mitja in Peter.

Zbrani so radi okušali mlado belo vino in cviček tudi v Štembergerjevi kleti, zraven pa okušali dobrote, ki so jih pripravili gostitelji: prekajeno šunko in pečeno kračo, domač kruh s hrenom, ješprenjevo solato z rdečim zeljem, solato iz stročjega fižola, ocvirkovo potico z rižem, pa razne sire, suho sadje in seveda kup sladkih dobrot. Gospodinja Darja se je s svojo ekipo res potrudila.

Prihodnje leto se praznovanje sv. Martina v šentjernejski občini obeta pri Bevčevih, znan pa je seveda že tudi datum - 11.11. ob 11.11!

Besedilo in foto: L. Markelj

