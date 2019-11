Z novim trenerjem do pomembne zmage

11.11.2019 | 21:30

Marinelli je prikazal najboljšo predstavo v letošnji sezoni. (Foto: B. B.)

Vladimir Anzulović je svoje drugo vodenje Krke začel z zmago. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so pod vodstvom novega trenerja Vladimirja Anzulovića prekinili niz porazov in vknjižili tretjo zmago v letošnji sezoni lige ABA. V dvorani Leona Štuklja so s 74:69 ( (27:21, 15:18, 20:14, 12:16) premagali Mego Bemax, odločilno prednost pa so si priigrali ob koncu tretje četrtine, ko so z delnim izidom 13:0 ušli na 62:51.

Anzulovićevi varovanci lepe prednosti v zadnjih desetih minutah niso zapravili, čeprav so zadnje minute zaznamovale številne napake v obrambi in slabo zaključeni napadi, za nameček pa je s svojimi odločitvami temperaturo v dvorani nekajkrat dvignil tudi sodnik Damir Javor. Dobri dve minuti pred koncem je Krka tako vodila z udobnih 72:60, a na koncu trepetala za zmago, saj so gostje 38 sekund pred koncem pri izidu 72:69 zapravili protinapad, s katerim bi se povsem povsem približali ali celo izenačili. Krkaši so imeli zadnji napad, Cosey je zgrešil trojko 7 sekund pred koncem, Jošilo pa je pobral žogo v napadu in po prekršku zadel oba prosta meta te potrdil pomembno Krkino zmago.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Marinelli, ki je večino od svojih 15 točk dosegel že v prvi četrtini in nasploh prikazal najboljšo predstavo v tej sezoni. Đapa jih je dodal s 14 (met za tri točke 3/5), Cosey in Jošilo pa po 12.

Vladimir Anzulović, trener Krke: »Po pričakovanju težka tekma. Uspeli smo se pripraviti na moštvo, ki nam mogoče v tem trenutku celo najmanj ustreza, saj so zelo mladi in igrajo z res veliko energije. Ne morem povedati, kako spoštujem delo njihovega trenerja Milojevića, ki že vrsto let vsakič dobiva nova moštva in iz njih vleče maksimum. Zato sem še toliko bolj vesel te zmage.«

Dejan Milojević, trener Mege Bemaxa: »Čestitke Krki za zasluženo zmago. Današnjo tekmo smo odigrali z več energije kot v preteklih tekmah, a smo naredili preveč napak in neumnosti v igri. Zgrešili smo osem prostih metov in najmanj deset 'zicerjev', in če igraš tako, se v pomembni tekmi proti čvrsti ekipi Krke ne moreš nadejati zmagi. Imeli smo celo priložnost, da bi prišli do zadnjega napada, a smo po obranjenem napadu slabo zagradili prostor pod košem. Jošilo je prišel do žoge in odločil zmagovalca. Krki želim vse najboljše v nadaljevanju lige, mi pa se moramo obrniti k sebi, poskusiti začeti zmagovati in obstati v ligi.«

Krka bo v prihodnjem krogu v ponedeljek, 18. novembra, gostovala pri zagrebški Ciboni, že v četrtek pa jo v domačem prvenstvu čaka tekma proti Šenčurju.

ŠD Leona Štuklja, gledalcev 800, sodniki: Belošević, Javor, Majkić.

Krka: Cosey 12 (1:2), Marinelli 15 (7:8), Škedelj 3, Đapa 14 (1:1), Fifolt 4, Balažič 4 (1:2), Jošilo 12 (2:2), Rakićević 3, Lapornik 2, Ramljak 5 (1:2).

Mega Bemax: Mišković 1 (1:2), Atić 11 (2:2), Ašćerić 10, Miljenović 5 (2:2), Simonović 14 (2:2), Macura 4, Tanasković 4, Stanić 5 (1:4), Mesiček 15 (3:3).

Prosti meti: Krka 13:17, Mega Bemax 15:23.

Met za tri točke: Krka 13:38 (Cosey 3, Đapa 3, Marinelli 2, Jošilo 2, Škedelj, Balažić, Rakičević), Mega Bemax 8:25 (Atić 3, Ašćerić, Mesiček 2, Miljenović).

Osebne napake: Krka 23, Mega Bemax 21.

Pet osebnih: Miljenović (37.).

* Lestvica:

1. Budućnost 6 5 1 523:425 11

2. Cedevita Olimpija 6 5 1 506:436 11

3. FMP 6 5 1 509:453 11

4. Partizan 6 4 2 438:433 10

5. Koper Primorska 6 4 2 472:470 10

6. Mornar 6 3 3 492:505 9

7. Krka 6 3 3 434:467 9

8. Crvena zvezda 5 3 2 422:374 8

9. Cibona 6 1 5 439:503 7

10. Mega Bemax 6 1 5 436:515 7

11. Igokea 5 1 4 393:411 6

12. Zadar 6 0 6 437:509 6

B. B.

