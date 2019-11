Na Puščavi dva poškodovana

12.11.2019 | 07:05

Včeraj ob 17.57 uri sta na Puščavi, občina Mokronog Trebelno, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali kraj, pomagali ponesrečencem do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine, osvetljevali kraj nesreče, usmerjali promet in počistili cestišče. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so eno osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorela transformatorska postaja

Ob 21.05 je na Grajskem trgu v Žužemberku v industrijskem objektu zagorela transformatorska postaja. Do prihoda gasilcev je požar pogasil zaposleni v podjetju. Gasilci PGD Žužemberk so prostore pregledali s termokamero in jih prezračili. Na kraj so bili napoteni gasilci GRC Novo mesto, PGD Dvor, Ajdovec, Hinje, Križi, Reber in Šmihel pri Žužemberku, vendar njihova intervencija ni bila potrebna.

V potoku bela snov

Ob 16.28 je bila v naselju Tržišče, občina Sevnica, v potoku opažena bela, peneča se snov. Gasilci PGD Sevnica so v potok postavili vpojna črevesa, policisti pa so vzeli ustrezne vzorce vode. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Drevo na cesto

Ob 16.34 je na cesti Brdarci-Črešnjevec pri Dragatušu, občina Črnomelj, padlo drevo na cesto. Gasilci PGD Dragatuš so drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu Rdeči hrib;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP USER na izvodu Lokve.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, izvod Boldraž.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GROBLJE PRI PREKOPI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH na izvodu ROŽNI VRH;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA PRI ŠEVNICI na izvodu LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP NOVA GORA izvod APNENIK ZIDANICE danes med 8:30 uro in 11:00 uro, na območju TP Podbočje med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP CERINA STRAŽA izvod OŠTRBENK med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP CERINA izvod DVORCE PROTI PRILIPAM med 12:00 in 14:00 uro in na območju TP VITOVEC izvod GNIDICA med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.