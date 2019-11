Zapeljal levo in trčil v avtomobil

12.11.2019 | 08:10

Foto: Arhiv DL

Zjutraj smo že poročali o prometni nesreči, ki se je včeraj popoldne nekaj pred 18. uro zgodila prometna v Puščavi v občini Mokronog - Trebelno. Iz Policijske uprave Novo emsto pa so pravkar sporočili še nekaj podrobnosti. Nesrečo je povzročil 21-letni voznik, ki je pripeljal iz smeri Mirne. V Puščavi je zapeljal na levo in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 42-letni voznik. Reševalci so poškodovana udeleženca nesreče odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih je povzročitelj nesreče hudo poškodovan, 42-letni voznik pa je utrpel lažje poškodbe.

Ob štiri akumulatorje, vlom v prodajalno

Na parkirišču v Krški vasi je med soboto in včerajšnjim dnem nekdo iz dveh tovornih vozil odnesel štiri akumulatorje in okoli sto litrov goriva. Lastnika je oškodoval za več kot tisoč evrov.

Danes ponoči pa je neznanec vlomil v prodajalno v Novem mestu. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Prijeli 28 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Stara Lipa, Gorica (Črnomelj), Dobova, Mala Dolina in Vrhe izsledili in prijeli 28 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z desetimi državljani Afganistana, devetimi državljani Pakistana, osmimi državljani Maroka in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

M. Ž.