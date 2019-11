Jesenske serenade

12.11.2019 | 09:10

Prijeten pevski večer so pripravili člani Pevskega društva Naša pesem. (Foto: M. U.)

Brestanica - Grad Rajhenburg, narava, odeta v tople barve jeseni, piš vetra in šelestenje listja so obiskovalce pospremili v čar jesenskih serenad, ki so jih v nedeljo pripravili člani domačega Pevskega društva Naša pesem. Nastopili so Marko Železnik, Anja Žabkar, Jure Klenovšek, Klemen Šterk in Nina Pisek, spremljala pa sta jih na klavirju Jernej Fabjan in s kitaro Domen Gošek.

"Slišali smo hudomušne o vinu, ki je v tem času Martinovanja zelo opevano, pa seveda večno lepe, zimzelene popevke o poletni noči, o ljubezni ...," je orisal Marko Železnik.

Skozi pevski večer je obiskovalce z razlago pomena in bistva serenad popeljal Matej Krmelj.

M. Ž., Foto: M.U.

