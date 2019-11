Za jezero ob elektrarni dali soglasje

Brežice - Brežiški občinski svetniki so na včerajšnji seji dali soglasje za uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen hidroelektrarne Brežice. Sklep o tem so svetniki izglasovali po dolgi razpravi, v kateri so zahtevali čimprejšnjo poplavno varnost za naselja v občini Brežice.

Direktor družbe HESS Bogdan Barbič in direktor družbe Infra Vojko Sotošek sta povedala, da je za zagotovitev poplavne varnosti treba zgraditi hidroelektrarno Mokrice, ki pa je še ne morejo začeti graditi, ker med dokumenti zanjo še manjka okoljevarstveno soglasje. Elektrarno in protipoplavne nasipe bodo po že sprejetem državnem prostorskem načrtu gradili sočasno.

Ker sta gradnja elektrarne in protipoplavna zaščita torej en projekt, so nekateri svetniki, med njimi Peter Dirnbek, predlagali, naj pristojni ločijo gradnjo hidroelektrarne Mokrice od gradnje protipoplavnih nasipov in tako zavarujejo območje pred poplavami, čeprav še ne bodo zgradili hidroelektrarne.

Pobude, da bi nasipe zgradili ne glede na to, ali hidroelektrarna Mokrice bo ali ne, občinski svet ni sprejel. Je pa po razpravi glede zagotavljanja protipoplavne varnosti sprejel sklep, da mora država čim prej pridobiti vsa dovoljenja za gradnjo hidroelektrarne Mokrice.

Več o tem, zakaj se prebivalci v nekaterih brežiških vaseh še lahko bojijo morebitnih poplav, v četrtkovem tiskanem časopisu.

