V dobrem letu 15.100 obiskovalcev Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka

12.11.2019 | 10:10

Z leve: vodja muzeja Ljudmila Bajc, mirnopeški župan Andrej Kastelic in vodja projekta postavitve stalnih razstav Nataša Rupnik. (Foto: M. Ž.)

V muzeju je bilo živahno tudi včeraj.

Mirnopeška dobrodošljica članic domačeha društva podeželskih žena.

Mirna Peč - Devetnajstega oktobra je minilo leto dni od odprtja Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči, ki ga je do včeraj obiskalo že 15.100 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. To je po besedah domačega župana Andreja Kastelica preseglo vsa njihova pričakovanja.

V prostorih bivše mirnopeške osnovne šole so kot prvo postavili stalno razstavo z naslovom Lojze Slak, virtuoz na diatonični harmoniki - Moje plošče so moje knjige, za katero so dobili tudi Valvasorjev nagelj za leto 2018 Slovenskega muzejskega društva, v letu 2023 pa se ji bo pridružila še stalna zbirka Toneta Pavčka z več kot 600 razstavnimi predmeti in s pesnikovo knjižnico s 2500 izvodi knjig. Če bo vse šlo vse po načrtih, jo bodo, kot je na včerajšnji novinarski konferenci dejala vodja projekta postavitve Pavčkove stalne razstave Nataša Rupnik, odprli na rojstni dan mojstra pisane besede 29. septembra.

Vodja muzeja Ljudmila Bajc je poudarila, jo poleg odličnega obiska predvsem veseli, da so muzeja za svojega vzeli tudi domačini in je tako postal stičišče kulture in krajevnega dogajanja, ki je povezal več društev in lokalne pridelovalce. Postal je tudi informacijska točka, v njem so uredili muzejsko trgovinico, pri ponudbi katere sodelujejo tudi lokalni pridelovalci, med drugim pa prostore in opremo oddajajo tudi za razstavne, vzgojno -izobraževalne, promocijske in druge prireditve, med drugim je gostil odmevno razstavo štrukljev, recital za kulturni praznik, občina Mirna Peč v njem izvedla pet več dnevnih delavnic v okviru projekta Slakov center …

Z domačini društvi je muzej za obiskovalce pripravil pet novih turističnih produktov, in sicer z mirnopeškimi čebelarji degustacijo mirnopeškega medu, z vinogradniki degustacijo mirnopeških vin, z Društvom podeželskih žena mirnopeško kulinarično dobrodošlico, z vrtcem Polonca in občino razglednico Mirne Peči, novo zloženko pa je dobil Čebelji svet.

V muzeju je namreč na ogled interaktivni paviljon Čebelji svet, ki ga je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo za promocijo svetovnega dneva čebel leta 2016, sicer pa v sklopu Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka deluje še dislocirana enota Pavčkov dom v Šentjuriju, kjer ga skupine lahko obiščejo po predhodnem dogovoru.

Podrobneje v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Ž.

