Ob dnevu reformacije dobili bogoslužni prostor

12.11.2019 | 15:00

Pastor Toni Mrvič v novih prostorih Evangelijske cerkve Kočevje. (Foto. M.G.)

Kočevje - Ob letošnjemu dnevu reformacije je Evangelijska cerkev Kočevje dobila večnamenski prostor za 70 ljudi na Reški cesti 7b, v stavbi za zapornicami na reki Rinži, pet minut oddaljeni od središča mesta.

»Že po mojemu prihodu v Kočevje je tlela tiha želja po stalnem in večjem prostoru, v katerem bomo izvajali poleg verskega obreda različne dejavnosti. V to smer so šla tudi naša prizadevanja,« je zadovoljen Toni Mrvič, pastor Evangelijske cerkve Kočevje, ki je od ustanovitve leta 2001 do 2014 delovala kot podružnica, od takrat naprej pa je samostojna in ima od lani svojo podružnico v Trebnjem.

Prva takšnih dejavnosti, kot pravi Mrvič, poteka že v tem tednu, ko so obisk lingvističnega antropologa izkoristili za petdnevno poučevanje angleščine za člane skupnosti, ena takšnih pa bo tudi prepevanje božičnih in domoljubnih pesmi, s čimer bodo proslavili božič in dan samostojnosti. Sicer skupino vernikov, teh je med 15 in 20, ob sredah povezujejo biblične ure, mladinska skupina se dobiva ob sobotah, nedelja pa je dan za bogoslužje .

Ob vstopu v nove prostore, kjer na steni stoji veliki križ, je novo izvoljeni škof Evangelijske cerkve mag. Leon Novak vernike spomnil na Trubarjeva reformatorska izročila. Še posebej se je dotaknil nauka protestantizma, ki temelji na osebni odgovornosti in na katerega se v zadnjem času pogosto pozablja. »To kar imamo, nam je v upravljanje dal bog, zato bomo pred njim odgovarjali, kako s tem ravnamo,« je dejal škof. Mrvič pa je poudaril, da slovenska družba potrebuje reforme, tudi take, s katerimi naj država veliko bolje poskrbi za bolne in starejše.

M. Glavonjić