Ivici Križ Murkova nagrada

12.11.2019 | 13:30

Ivica Križ

Novo mesto - Ivica Križ, kustosinja za etnologijo v Dolenjskem muzeju, je letošnja dobitnica Murkove nagrade za življenjsko delo na področju etnološkega muzealstva, ki ji jo je sinoči v Sinagoi Maribor podelilo Slovenko etnološko društvo, poimenovana pa je po Matiji Murku (1861–1952), utemeljitelju etnologije kot znanosti.

V obrazložitvi nagrade so zapisali, da Ivica Križ, zdaj muzejska svetovalka Dolenjskega muzeja v Novem mestu, v njem že od leta 1980 vodi kustodiat za etnologijo, ki je danes po njeni zaslugi izvrsten in prepoznaven primer etnološkega muzealstva. Na tako visoko raven ga je pripeljala prav nagrajenka, ker je svoje etnološko delo zasnovala široko, s poudarkom na terenskem delu, raziskovanju in predstavljanju. Ob tem se je ves čas zavedala pomena objav in s tem popularizacije etnološkega dela in dediščine.

Križeva je v Novo mesto prišla septembra 1980, po diplomi, iz Ljubljane. Pred njo so se v Dolenjskem muzeju - vsak za krajši čas - z etnologijo ukvarjali Danica Zupančič, Janez Bogataj in Slavka Ložar. Prva naloga Ivice Križ je bila postavitev stalne etnološke zbirke, saj so bili vsi etnološki eksponati do njenega prihoda shranjeni v depojih. Prva stalna etnološka razstava je bila v Ropasovi hiši odprta leta 1986. Po tej razstavi je Križeva v muzeju postavila še vrsto občasnih razstav, kot so: Od antičnega vrča do majolke, za katero je dobila Valvasorjevo nagrado, Medičarstvo in svečarstvo na Dolenjskem, za katero je dobila Trdinovo nagrado, Pečarska in keramična industrija na Dolenjskem, Nazaj v otroški raj, Amaterska fotografija in druge. Zelo odmevna je bila tudi razstava o opekarstvu na Dolenjskem V opeko vtisnjen čas in pred kratkim Kleparska delavnica Agnič, kot soavtorica pa je sodelovala tudi pri razstavi in monografiji Tisočletje na okljuku Krke. Ves čas je tudi veliko objavljala tako v strokovnem tisku kot tudi v splošni javnosti namenjenih medijih, kjer lahko posebej izpostavimo njen izjemen niz prispevkov v Dolenjskem listu v rubriki Naša kulturna dediščina.

Ivica Križ je Ljubljančanka, odraščala je v delavski družini, po končani klasični gimnaziji se je odločila za etnologijo in arheologijo. Po diplomi je leta 1980 dobila službo v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, kjer dela še danes. Njeno življenjsko delo je nedvomno stalna etnološka razstava Dolenjska in njeni ljudje, s katero je v dveh nadstropjih Ropasove hiše s številnimi predmeti in fotografijami predstavila življenje pretežno kmečkega prebivalstva in obrtnikov od 18. do sredine 20. stoletja, pripoveduje predvsem o življenju ljudi na dolenjskem podeželju, saj je bila Dolenjska v tem času pretežno kmetijska, več kot dve tretjini ljudi je živelo od zemlje, ostali pa od obrti, saj industrije v času, ki ga obravnava razstava, tako rekoč ni bilo. Za to razstavo je leta 2013 dobila Murkovo priznanje. Med drugim je prejela tudi Valvasorjevo in Trdinovo nagrado.

Igor Vidmar