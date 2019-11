Počila cev, voda zalila klet

12.11.2019 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 5.20 je v Markljevi ulici v Novem mestu zaradi počene cevi javnega vodovodnega omrežja voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so naredili obvod in preprečili nadaljnje zalivanje hiše, iz prostorov prečrpali in posesali okoli 2500 litrov vode ter pomagali očistiti prostore. Na kraju je bil delavec Komunale Novo mesto.

L. M.