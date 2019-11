Monografija pesnika Severina Šalija

12.11.2019 | 18:45

Severin Šali (Foto: MiM)

Ljubljana - Nova bera založbe Slovenska matica prinaša izključno dela slovenskih književnikov. France Pibernik je v monografiji podal vpogled v življenje in delo pesnika, pa tudi urednika in prevajalca, Severina Šalija, izšla sta tudi ponatis še danes aktualnega romana Ivanke Hergold Nož in jabolko ter dopolnjen ponatis zbornika O Danetu Zajcu.

Urednica pri Slovenski matici Ignacija Fridl Jarc je po poročanju STA na današnji predstavitvi knjig dejala, da je Šali (1911-1992) eden slovenskih avtorjev, katerega delo je potonilo v pozabo. "Šali je s polno pesniško močjo in prezenco nastopil leta 1940 z izdajo prvenca Slap tišine, po vojni pa je bil zamolčan oziroma pesniško pozabljen," je dodala.

Pibernik je v svoji klasični literarno-zgodovinski študiji Severin Šali; Popotnik zaljubljen v življenje po besedah urednika Marijana Dovića "zajel celoto Šalijeve življenjske in umetniške poti oziroma njegovega razvoja". Pibernik se je dela pri knjigi lotil z veseljem, ker je pesnika tudi osebno poznal, o njem pa je bilo na voljo izjemno veliko gradiva. Šalija je v knjigi predstavil kot pesnika, urednika in prevajalca.

V monografiji so objavljene tudi kritike Šalijevih izdaj, na založbi so zanjo pripravili obsežno Šalijevo bibliografijo, ki sega od mladostnih do posmrtnih objav, v monografijo pa so vključili še Šalijeve neobjavljene pesmi, ki jih je napisal za novomeško skupino Rudolfovo. Po besedah Dovića je Šali pomemben predvsem po pesniškem opusu, "v katerem se bralcu razkriva paradigmatska, skorajda stereotipna pesniška figura, namreč občutljivi, ranljivi posameznik, ki nekoliko zasanjano gleda v svet". Monografija je izšla kot plod sodelovanja med Slovensko matico in novomeškim Kulturnim društvom Severina Šalija ob podpori novomeške občine in podjetja Krka.

L. M.