Aleš Muhič je medijski menedžer leta

13.11.2019 | 08:05

Aleš Muhič (Foto: SEMPL)

Novo mesto, Portorož - Novomeščan Aleš Muhič bo prejel nagrado za medijskega menedžerja leta 2019, ki jo bodo peto leto zapored podelili na 21. konferenci medijskih trendov SEMPL konec novembra v Portorožu. Gre za nagrado, ki prepoznava in nagrajuje dolgoleten in pomemben prispevek posameznikov k razvoju medijskega in oglaševalskega okolja v Sloveniji, so pojasnili organizatorji.

Muhič je član vodstva in direktor trženja pri podjetju PRO PLUS, ki je vso dosedanjo kariero posvetil medijem. »Poslovno pot je začel pred več kot dvajsetimi leti kot vodja trženja na Kanalu A. Po združitvi s POP TV leta 2000 se je preselil na PRO PLUS, kjer še danes uspešno nadaljuje z vzpostavljanjem sodobnih trženjskih pristopov in kreiranjem inovativnih formatov ter sodeluje pri strateškem razvoju največje in najuspešnejše medijske hiše pri nas. Med številnimi inovativnimi projekti, ki jih je pomagal sooblikovati in preko katerih je uspešno povezoval oglaševalsko-agencijski svet z mediji, zagotovo izstopa projekt Štartaj, Slovenija!, ki je prejel številne domače in mednarodne nagrade. Z nagrajenim formatom na mednarodnem parketu se inovativnim projektom in partnerskemu povezovanju pridružuje tudi Mali šef Slovenije. Danes Aleš velja za enega izmed največjih poznavalcev televizijskega in multimedijskega tržišča. Je član upravnega odbora EGTA – European Group of Television Advertising, aktivno sodeluje pri soustvarjanju sodobnih smernic na televizijskem področju in področju digitalne komunikacije na domačem parketu ter v različnih odborih znotraj matične skupine CME. Med projekte, ki so v zadnjem času postavili mejnike, Aleš Muhič šteje športne dogodke, evropsko prvenstvo v košarki leta 2017 in letošnje evropsko prvenstvo v odbojki. Pri obeh projektih je uspešno začrtal strategijo s krovnima športnima zvezama in partnerji,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Aleš Muhič je ob tem dejal: »Vsi, ki sestavljamo medijski svet, se zavedamo, da je prav v zadnjih letih to poslovno okolje najbolj izpostavljeno spremembam. Biti pripravljen nanje, se prilagajati in poiskati prave priložnosti zahteva vsakodnevno predanost. To pa nikoli ni stvar posameznika, temveč celotne ekipe sodelavcev. V PRO PLUS smo z inovativnostjo, fleksibilnostjo, novimi vsebinskimi formati, poslovnimi in oglaševalskimi pristopi vselej stopali po stopnicah višje. Priznanja sem vesel, a ga jemljem kot življenjski, strokovni in poslovni izziv, da stkane vezi med našimi partnerji v nadaljnje še nadgradimo. Za to je na voljo še ogromno energije, navdiha in zanosa.«

Medijskega menedžerja leta so tudi letos izbrali pretekli dobitniki te nagrade ter predstavniki poslovne javnosti in organizatorja. Muhič bo nagrado prejel na slavnostni podelitvi ob koncu prvega dne konference SEMPL 28. novembra. Takrat bodo podelili tudi nagrade Sempler za najboljše medijske strategije leta v regiji Adriatik in še TOP SEMPL nagrado Medijska zvezda prihodnosti.

M. Ž.