Povozil pešca

13.11.2019 | 07:00

Včeraj ob 15.23 uri je na Cesti krških žrtev v Krškem voznik osebnega vozila povozil pešca. Reševalci NMP Krško so pešca oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. STARA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA CERKNO, na izvodu GABRSKA GORA LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za podočje nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica zdravstveni dom, izvod nad cesto desno med 8:00 in 12.00 uro; za področje nadzorništva Brežice na območju TP Mokrice grad med 8:00 in 10:30 uro in na območju TP Perišče med 11:00 in 13:30 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Laše, Mrzla Planina in Zalog med 8:30 in 14:15 uro.

M. K.