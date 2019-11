Za 70. rojstni dan si je poklonil Nakopičene sence

Lojze Podobnik s svojo novo knjigo Nakopičene sence.

Šentjernej - Lojze Podobnik, upokojeni kriminalist, ki živi v Vrhpolju pri Šentjerneju, se je zaobljubil, da si bo za 70. rojstni dan poklonil novo knjigo. To je uresničil in tako je nedavno pri Kulturnem društvu Severina Šalija iz Novega mesta izšla že njegova šesta knjiga z naslovom Nakopičene sence.

»Tega sem še posebej vesel, saj je bil Šali moj prvi mentor, ki sem mu pokazal svoje prve pesmi. Pretipkal jih je in izšle so v reviji Rast,« pove.

Podobnik je počaščen, da je novo knjigo s šestimi grafikami obogatila šentjernejska akademska slikarka dr. Jožica Medle. Gre za pesniško zbirko, v katero je v pet poglavij zajel prek osemdeset pesmi, ki, kot pravi, so ostale v predalu in po vsebini nekako niso sodile v prejšnjih pet knjig (Romov krik, Rajkove pesmi - v soavtorstvu z Rajkom Šajnovičem, Iskanje, Izigrane sanje in Kaos). Dr. Jožica Jožef Beg je ob Podobnikovi novi pesniški zbirki zapisala, da gre za nekakšen obračun s preteklostjo, zaradi katere je tudi sedanjost videti takšna, kot jo zaznava Podobnik. A vendar je na koncu optimistična.

Tudi sam avtor pravi, da se nekaterim bralcem njegove pesmi zdijo črnoglede, »a se ne strinjam. So realne, takšno, kot je moje videnje stvari. Izražajo stanje mojega duha, nemir moje duše in videnje spoznanja. Nenehno se o vsem sprašujem. Med verzi se odkriva moj pogled na svet, ki je obremenjen z ukoreninjenimi vzorci življenja in hkrati se čuti goreča želja po svobodi.«

Z literaturo se nikoli ni ukvarjal profesionalno, intenzivno pa je začel pisati po upokojitvi leta 1998. V pesmih Podobnik izraža svoje poglede, sanje, vsakodnevne trenutke in razmišljanja.

Podobnik, ki je tudi urednik glasila Rdeči veter, ustvarja naprej. V predalu ima še kar nekaj pesmi, piše tudi kratke zgodbe, v načrtu ima celo roman.

