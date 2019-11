Orkester navdušil v Srbiji

13.11.2019 | 11:45

Gasilski pihalni orkester Loče med koncertom v kulturnem centru Dimitrovgrad. (Foto GPO Loče)

Tolkalska sekcija. Njena glasba je blizu srbskemu glasbenemu izročilu. (Foto GPO Loče)

Loče - Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi je gostoval na jugovzhodu Srbije tik ob Bolgarski meji na tretjem mednarodnem festivalu v Dimitrovgradu.

Že prvi dan je sodeloval na promenadi v Nišu, sledila je parada skozi Dimitrovgrad. Na večernem samostojnem koncertu v dvorani kulturnega centra Dimitrovgrad je s skrbno izbranim sporedom navdušil poslušalce in strokovno vodstvo festivala. Posebej se je izkazal solist na klarinetu Tomaž Zevnik, ki je pobral simpatije domačega občinstva. V drugem delu koncerta so nastop orkestra poslušalci nagradili s stoječo ovacijo in bučnim aplavzu.

Tretji, zaključni dan, je bil namenjen paradi skozi mesto in skupnemu nastopu na osrednjem trgu. Štiri skupne koračnice je dirigiral Aleksandar Djurov, ki je tudi dirigent svečanega protokolarnega orkestra garde iz Beograda.

Orkester je z odobrim nastopom dobil številna povabila na sodelovanje. Trenutno se pripravlja na tradicionalen Miklavžev koncert z rokovskim programom, ki bo 7. decembra v Dobovi, je sporočil Predsednik Gasilskega pihalnega orkestra Loče Ivan Kovačič.

M. L., foto: Gasilski pihalni orkester Loče