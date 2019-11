Akcija RKS Lepo je deliti

13.11.2019 | 13:00

Vir: RKS

Ljubljana - V Rdečem križu Slovenije (RKS) želijo tudi letos z akcijo Lepo je deliti pomagati vsem tistim, ki so v svojih stiskah najbolj ranljivi. Poleg zagotavljanja osnovnih živil s pomočjo prehranskih paketov bodo letos skušali čim več družinam in posameznikom pomagati reševati tudi druge stiske, so sporočili iz RKS. Akcija že poteka, zaključila pa se bo 15. decembra.

"Ko smo leta 2009 prvič izvajali akcijo Lepo je deliti, je Eurostat navajal le tri države z nižjo stopnjo tveganja revščine, kot je tedaj veljala v Sloveniji. Že leta 2015 je bilo takšnih držav sedem. Pri nas se je revščina le še povečevala in danes stiska tudi zaposlene in posameznike, ki so delali tri ali celo štiri desetletja, vendar njihova pokojnina po plačilu položnic hitro izgine. Nekaterim še prej, kot so plačane vse položnice," so opozorili.

Samo lani je pomoč RKS prejelo več kot 121.500 ljudi. "To je nepredstavljiva množica. Ko pa v njej najdemo vsakega osmega mladoletnega otroka, to so po štirje otroci iz vsakega osnovnošolskega razreda, in vsakega petega upokojenca, postane srce parajoča. Mnoge v tej množici pestijo zdravstvene težave. V Rdečem križu Slovenije nimamo dovolj sredstev, da bi pomagali vsem, s pomočjo donatorjev pa bomo vsaj nekaterim med njimi naredili lepši svet, kot ga vidijo sedaj," so zapisali na RKS v sporočilu za javnost.

V preteklih letih so dobrosrčnost 66.000 darovalcev delili s številnimi. »Revščina je z mnogimi obrazi še vedno del življenja mnogih. Prav nihče ni varen pred njo. Na različne lahko načine preseneti kogarkoli med nami. V življenju posameznikov revščina pogosto seže globlje od mrzlega doma in prazne mize v njem. Vodi v socialno in kulturno osamljenost, ki sta za mnoge hujše gorje kot lakota in mraz,« so poudarili.

Ta trenutek v Sloveniji po podatkih Rdečega križa pod pragom tveganja revščine živi 268.000 oseb (13,3 odst. prebivalcev Slovenije), 89.000 upokojencev (18,1 odst. vseh upokojencev) in 45.000 mladoletnih otrok (11,7 odst. vseh otrok).

Tisti, ki želite, lahko pomagate s poslanim SMS na 1919 z besedo SKUPAJ (1 evro) ali SKUPAJ5 (5 evrov) ali z nakazilom na njihov tekoči račun: SI56 310 0111 1112 208; Prejemnik: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana; Koda namena: CHAR; Namen: Lepo je deliti; Referenca: SI 00 96837.

M. Ž.