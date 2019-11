Pijan trčil v prometni znak

13.11.2019 | 15:00

Foto: Arhiv DL

Šentjernejski policisti so včeraj nekaj po 15. uri pod drobnogled vzeli prometno nesrečo na cesti pri Gorenjem Gradišču. Ugotovili so, da je 31-letni voznik, ki je peljal iz smeri Novega mesta proti Šentjerneju, pred Gorenjim Gradiščem zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v prometni znak. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,60 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V tednu dni ustavili 40 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola

Policisti so med 4. in 10. novembrom v okviru akcije Slovenija piha 0,0 preverjali psihofizično stanje voznikov. Preizkus alkoholiziranosti so na območju Policijske uprave Novo mesto odredili 1151 voznikom in pri štiridesetih ugotovili, da vozijo pod vplivom alkohola. 27 jih je imelo v litru izdihanega zraka pod 0,52 miligramov alkohola, 13 pa več kot. Polovico kršitev so ugotovili ob Martinovem koncu tedna.

Letos so vozniki, ki so vozili pod vplivom alklohola, na območju novomeške policijske uprave povzročili 111 oziroma 10 odst. vseh prometnih nesreč. Policisti bodo nadaljevali s pogostejšim preverjanjem psihofizičnega stanja udeležencev v cestnem prometu, saj s tem želijo predvsem zmanjševati število prometnih nesreč, povezanih z alkoholom. Voznike ponovno pozivajo, da ne sedejo za volan, če so pili alkohol.

Pijan in brez vozniške, avto pa neregistriran

Policisti PPP Novo mesto so včeraj popoldne med kontrolo prometa v Šmarjeških Toplicah ustavili voznika Renault clia. Ugotovili so, da 61-letni voznik vozi pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil. Clia so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Poškodovana peška in pešec

Policisti PP Novo mesto so bili obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi bila poškodovana v prometni nesreči. Po prvih ugotovitvah naj bi okoli 15. ure na parkirišču na Šmarješki cesti v Novem mestu voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v 56-letno peško in jo lažje poškodoval.

Nekaj po 15. uri pa se je zgodila prometna nesreča še v Krškem, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v pešca. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren pešec, ki je nepravilno prečkal cesto izven prehoda za pešce. Lažje poškodovanega pešca so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Ob denar

V Naselju Grm pri Podzemlju je včeraj nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo, preiskal prostore in odnesel denar.

Denar je nepridiprav, ki je skozi okno vlomil v hišo, včeraj odnesel tudi v Miri Peči.

Odpeljal Toyoto

Ponoči je v Straži nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal osebni avtomobil Toyota land cruiser kovinsko sive barve, letnik 2001, registrskih oznak NMG4-724.

Skrival se je na tovornem vlaku

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka, ki je iz Romunije na vstop v Slovenijo pripeljal osebne avtomobile, v enem izmed vozil našli skritega državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli kar 52 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Gorica (Črnomelj), Šutna, Sinji vrh, Dragatuš, Dolnja Težka Voda in Črnomelj včeraj izsledili in prijeli 52 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 26 državljani Bangladeša, 15 državljani Pakistana, po štirimi državljani Tunizije in Sirije, dvema državljanoma Afganistana in državljanom Iraka še niso zaključeni.

M. Ž.