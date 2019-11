Odprli nov televizijski studio

13.11.2019 | 15:40

Na SEŠTG imajo dijaki, ki obiskujejo multimedijo, na voljo nov TV studio. (Foto: B. B)

Dejan Čurk, mentor multimedijske produkcij (Foto: B. B.)

Studio sta slovesno odprla stari in novi direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David in dr. Matej Forjan. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Kdor je letos poleti preko multimedijskega centra Radiotelevizije Slovenije spremljal neposredni prenos evropskega prvenstva v kajaku na divjih vodah, si najbrž ni mislil, da je večdnevni televizijski prenos s Soče nastal v okviru krožka ene od slovenskih srednjih šol, konkretno Srednje elektro šole in tehniške gimnazije (SEŠTG), ki deluje v okviru Šolskega centra Novo mesto.

Dejan Čurk učitelj računalništva in mentor multimedijske produkcije, izraza krožek v resnici ne mara. Kar je povsem razumljivo, saj je multimedija, kot na kratko rečejo tej obšolski dejavnosti, ki jo obiskuje kakih 50 dijakov od prvega do četrtega letnika, že zdavnaj presegla okvire, v katerih si pojem krožek običajno predstavljamo.

Dijaki, s katerimi poleg Čurka od vsega začetka dela tudi učitelj informatike in računalništva Tomaž Ferbežar, so namreč poleg prvenstva na Soči samo letos poskrbeli tudi za neposredni prenos Novomeškega polmaratona (živo sliko je povzemal Šport TV), pa prenos tekme evropskega pokala v kajaku v Tacnu, pred kratkim pa so začeli na ŠCNM TV, spletni televiziji šolskega centra, v živo prenašati tudi tekme državnega prvenstva v košarki, ki jih v dvorani Leona Štuklja igra Krka.

Za potrebe multimedijske produkcije so na šoli pred časom uredili nov studio, ki sta ga dopoldne slovesno odprla nekdanji in sedanji direktor ŠCNM Štefan David in dr. Matej Forjan. Na dogodek so povabili številne goste, ki nad dosežki dijakov in njihovih mentorjev niso skrivali navdušenja, priznanja pa so deževala tudi iz strokovnih krogov.

»Sodelujemo z več srednjimi šolami in fakultetami, a tu, v Novem mestu, je posebna klima, ki jo zaznamujejo entuziazem, odlični mentorji in ambiciozen pristop. Za izvedene prenose lahko vsem le čestitam, predvsem mentorjem, ki bi jih z veseljem vzel v službo. Nad tem, kaj se dogaja v Novem mestu, so navdušeni tudi sodelavci,« je bil ponosen vodja televizijske produkcije na Radioteleviziji Slovenija Jože Knez, sicer tudi sam nekoč dijak šolskega centra.

