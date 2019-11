Večina zgolj zlije gnev; Na občini zaposlili županovo sestro; Zaslišal bi tudi novinarki

13.11.2019 | 18:10

Večina zgolj zlije gnev, pravi Zlata Rebolj, zastopnica pacientovih pravic o svojih strankah in temu dodaja svoje mnenje o našem zdravstvu: "Prav nenavadno se mi zdi, da je ob nekaterih urah v bolnišnici vse polno zdravstvenega osebja, ob drugih pa ga kar naenkrat zmanjka. Ima pa veliko zdravnikov v popoldanskih urah čas za zasebne ambulante ali dežuranje v drugih zdravstvenih zavodih. Nikoli mi ni bilo jasno, kako lahko nekdo ob treh nastopi dežurstvo v Mariboru, ko pa ima do treh službo v Novem mestu!" To in še marsikaj, o čemer lahko ta teden berete v Dolenjskem listu, je spoznala med opravljanjem funkcije zastopnice pacientovih pravic.

V Metliki so eni redkih, najverjetneje pa celo edini v Sloveniji, ki krvodajalcem potem, ko so dali kri, poleg malice ponudijo tudi kozarec rdečega vina. V Metliki imajo nadpovprečno število krvodajalcev. Sta ti dve dejstvi povezani. Odgovor najdete ta teden v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Včasih ni slabo, če imaš bližnjega sorodnika župana. Ali to res drži, bo slej ko prej spoznala nova računovodkinja šmarješke občine, ki ji županuje njen brat, ki pravi, da ni imel sam nič pri izboru svoje sestre na omenjeno delovno mesto in da je bila pač med vsemi kandidati najboljša. Tako to je pri nas.

V krški občini so v Starem gradu pred leti zgradili pločnik in podhod. Ko so odločitev za to gradnjo sprejemali na občinskem svetu je svetnik Jože svetniku Vladimirju rekel, da mu da tisoč nemških mark ob vsakem pešcu, ki bo šel tam. Danes nemških mark ni več, kako se je končala njuna stava pa preberite v Dolenjskem listu, v katerem tudi ta teden ne manjka napetih kriminalnih zgodb. Ena govori o že v mladih letih znanemu novomeškemu pretepaču Štefanu Mitroviću, ki mu kri rada zavre tudi v zrelih letih. Potem ko je odslužil kazen za umor svoje tete, se mu po pretepu v eni izmed podgorskih gostiln obeta spet nekaj let za zapahi.

