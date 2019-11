Prijazni ob dnevu prijaznosti

Novo mesto - Danes je mednarodni dan prijaznosti. Da je prav prijaznost zelo pomembna za uspeh v njihovem bodočem poklicu, se zavedajo tudi dijaki novomeške Srednje šole za gostinstvo in turizem. Ko so bili minuli četrtek na strokovni ekskurziji v Termah Olimia, so tam pri vratih opazili lepe okrogle kamenčke. Povedali so jim, da jih bodo uporabili za prijazna drobna darilca ob dnevu prijaznosti. Novomeškim dijakom se je to zdela dobra ideja, ki jo kaže posnemati, na svoj način, seveda.

Čeprav je bilo do letošnjega dneva prijaznosti zelo malo časa, le še trije delovni dnevi, so se odločili, da bodo idejo uporabili že letos. Profesorica turizma Slavica Šterk je želela, da bi kamenčkom dali, tako kot se to v turizmu pravilno počne, zgodbo, da bi v zgodbo vključili naravo, lokalne značilnosti in vse skupaj naredili v slogu trajnostnega turizma.

Tako so se odločili, da bodo kamenčke nabrali na brežinah reke Save pod mostom na Čatežu, kjer se ena v drugo stekata Krka in Sava. Tudi marsikatera novomeška stavba je zgrajena s kamenčki in peskom, pripeljanim s tistega konca. Ob kamenčku iz Save pri Čatežu bi se dalo povedati marsikaj o reki, o posebnostih tamkajšnjega naravnega okolja, o ljudeh iz tistih krajev in njihovi preteklosti, ki je tesno povezana s Savo in prodom, ki ga je je tisočletja oblivala, spirala in brusila, da je vse okroglo. Skupina dijakov se je že dogovorila, kako bo napol ilegalno nabrala najbolj okrogle in gladke kamenčke pod mostom, s katerega je novomeška pisateljica Ivanka Mestnik, ko je v mladosti poučevala slovenski jezik brežiško mladino, pogosto gledala, kako njeno Krko neusmiljeno vase požira večja in močnejša Sava.

A jim je akcijo preprečilo neprijazno vreme, voda je narasla in zalila vse njihove kamenčke. Tako so prišli do še kakšne izkušnje, ki jih je naučila, da je v turizmu pomembno tudi vztrajati in znajti se. Kamenčke se da namreč tudi kupiti.

Tudi za mednarodni dan prijaznosti neprijazno vreme jih ni odvrnilo od načrtov - pred Gostiščem na trgu, ki deluje pod okriljem njihove šole, so danes dopoldne pač napeli senčnike, ki so morali tokrat opraviti vlogo dežnikov, podnje namestili mizi z risarskim priborom in začeli barvati kamenčke in nanje risati prijazne podobe in pisati prijazna sporočila, ko pa je prišel kdo mimo, so se mu prijazno nasmejali in mu dali kamenček, ter na ta način pokazali, kako se učijo prijaznega turizma.

David Dragonja iz četrtega letnika je pri tem povedal, da je ta dogodek le eden v vrsti dogodkov, pri katerih sodelujejo z mestom, po katerem tudi že vodijo obiskovalce. Tako so pred kratkim po Novem mestu peljali in jim predstavili znamenitosti udeležence mednarodnega tabora UNESCO iz Pišec. Prav tako sodelujejo tudi s sorodnimi šolami iz drugih slovenskih krajev in tujine, z različnimi kulturnimi društvi in društvi kmečkih žena ter različnimi organizacijami iz z Novim mestom pobratenih mest.

