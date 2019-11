Prerezali trak ob občinskem prazniku

13.11.2019 | 20:00

V Kapljiščah so nazdravili pridobitvam.

Kapljišče - V okviru prireditev ob metliškem občinskem prazniku so danes popoldne v Kapljiščah predali namenu za to sicer majhno vas v krajevni skupnosti Podzemelj pomembne pridobitve. Metliški župan Darko Zevnik, predsednik krajevne skupnosti Podzemelj Duško Hlebec in najstarejši krajan Jože Žnidaršič so prerezali trak na novo asfaltirani cesti.

V Kapljiščah so obnovili 280 metrov vodovoda, položili cevi za javno razsvetljavo ter preplastili 400 metrov ceste. Zaradi pogostih okvar pa so obnovili tudi 150 metrov vodovoda proti Škriljam. Celotna naložba je veljala slabih 117.000 evrov.

Otvoritev sta z nastopom popestrili Doroteja in Neža.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

