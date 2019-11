Dobro tako za naravo kot za šole

14.11.2019 | 08:05

Zabojniki družbe Dinos so tudi letos nekaj dni v oktobru na parkirišču pri grmskem gradu v Novem mestu čakali na star papir učencev OŠ Grm. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Šole z območja širše regije se približno dvakrat v šolskem letu odločijo za večje zbiralne akcije starega papirja. Na ta način otroke učijo o pomenu recikliranja in skrbi za okolje na sploh, hkrati pa z zbranim denarjem poskrbijo za socialno šibkejše vrstnike ali nakup prepotrebne dodatne opreme. Za nami je prvi krog zbiranja in v novomeškem skladišču družbe Dinos so potrdili, da so bili šolarji tudi letos zelo pridni, saj so zbrali okoli 400 ton starega papirja.

»V tako velikem obsegu že kakšnih 15 let,« je o akciji zbiranja starega papirja na novomeški OŠ Grm povedal njihov pobudnik in še danes gonilna sila zbiranja Tihomir Troha. »Zadeva se je zelo prijela in zdaj papir zbiramo po razredih oz. oddelkih ločeno, tako da ti na neki način še tekmujejo med seboj, kar se je izkazalo za odlično motivacijo,« je še dodal. Pri tem seveda sodelujejo tudi starši, ki tako dvakrat letno oziroma oktobra in aprila doma zbrani papir dostavijo v zbirne kontejnerje. Ker gre za veliko šolo in so zabojniki ločeni po oddelkih, akcija traja nekaj dni, pri tem pa se Troha javno zahvali direktorju novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Mitji Simiču, saj jim zavod za okoljevarstveno akcijo odstopi svoja parkirišča pri gradu.

Da gre za res velik projekt, priča količina zbranega papirja: grmska šola v posameznem šolskem letu zbere okoli 100 ton papirja, za kar lahko iztrži tudi do 10.000 evrov. »Tudi razrez zbranega denarja je že dolgo znan. Tretjino porabimo za nagrade učencem, kar porabijo ob izletih, gredo na sladoled ipd. Glavna nagrada je denimo rafting s straškim Gimpexom, kamor peljemo najboljša oddelka z razredne in predmetne stopnje. Drugo tretjino denarja namenimo socialno šibkejšim učencem, preostalo pa za izboljšanje materialnih pogojev na šoli, tako smo denimo kupili ozvočenje za avlo, zamenjali koše za smeti, kupili peč za žganje gline ipd.,« je še naštel.

Ob našem klicu so ravno zaključevali četrto sredo oktobrske akcije in do kilograma natančne količine še niso poznali, a je Troha ocenil, da so bili tudi tokrat učenci pridni kot v prejšnjih letih. Kot zanimivost dodajmo, da je med bolj praznimi zabojniki ostal le tisti, ki je bil namenjen profesorjem. A tu sogovornik v smehu doda, da so se za ločeno zbiranje učiteljskega kolektiva odločili tik pred zdajci, ko so ti svoje papirje že oddali po oddelkih, tako da se nadeja večjih količin ob spomladanski ponovitvi.

»Sodelujemo skoraj z vsemi šolami s širšega območja Dolenjske in tudi Bele krajine,« je povedala Mateja Vene iz novomeškega skladišča družbe Dinos, ki poskrbi za zbiralnike in odvoz papirja. Letošnja odkupna cena po njenih besedah znaša od 80 do 90 evrov na tono. »Papir pripeljemo k nam v skladišče, kjer ga sortiramo, ločimo karton ipd. Potem gre naprej v reciklažo bodisi v Nemčijo bodisi v krški Vipap,« je še dodala in ocenila, da so šole v jesenski akciji zbrale vsaj okoli 400 ton starega papirja. Z Dinosom sicer sodelujejo tudi razna humanitarna društva ali organizacije, kot sta denimo DPM Mojca ali VDC Novo mesto. Posamezniki lahko zbrani papir tudi sami prepeljejo v skladišče, na količine oz. minimalne omejitve ne gledajo.

Tekmovanje kot vrsto motivacije uporabljajo tudi na OŠ Metlika. Kot je za Dolenjski list povedala ravnateljica Željka Janjac, letno zberejo okoli 20 ton, a je bila letošnja jesenska »bera« tako dobra, da bodo zagotovo dosegli rekord. Nagrada za najbolj ekološko ozaveščen oddelek je bila vedno javna pohvala, letos pa so pripeljani papir tehtali tudi individualno oz. poimensko, saj bodo razglasili tiste tri učence in učenke, ki so bili pri tem najbolj pridni. »Zbrani denar potem namenimo oddelkom za različne aktivnosti, tudi recimo poplačilo stroškov za prevoz na kakšne dejavnosti. Občasno se odločimo za humanitarno pomoč, lani smo tako pomagali Črnomaljcem ob razdejanju zaradi hude toče,« je še rekla ravnateljica.

Ravnateljica brežiške osnovne šole Marija Lubšina Novak je prav tako potrdila, da na šoli takšnih akcij niso opustili, a jih izvajajo v manjšem obsegu. Star papir zbirajo mesečno, v šolskem letu pa zberejo do tono in pol. Po tretjino denarja namenijo deveto- in osmošolcem, preostalo pa za stroške kakšnih nadstandardnih dejavnosti.

Članek je bil objavljen v 44. številki Dolenjskega lista z dne, 30. oktober 2019.

Mirjana Martinović