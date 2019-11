Potniški vlak trčil v avto - dva ranjena

14.11.2019 | 07:00

Sinoči ob 22.08 uri je v naselju Gornje Brezovo, občina Sevnica, potniški vlak trčil v osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev, odstranili vozilo s tirov, nudili pomoč vlečni službi in očistili vozišče. Reševalci NMP Sevnica so poškodovana prepeljali v UC Brežice.

Šest poškodovanih v eni nesreči, v drugi eden

Ob 19.24 sta v bližini naselja Drnovo, občina Krško, trčili osebni vozili. V nesreči je bilo poškodovanih šest oseb, katere so na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice reševalci NMP Krško. Pomoč gasilcev PGE Krško ni bila potrebna.

Ob 10.30 je na cesti Sevnica–Tržišče, občima Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s ceste. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovani osebi, odklopili akumulator in pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

Zagorela streha

Ob 14.19 je v naselju Žalna, občina Grosuplje, na podstrešju ob dimniku zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v velikosti 5x5. Gasilci PGD Žalna, Velika Loka, Luče, Grosuplje in Šmarje Sap so požar na površini 25 kvadratnih metrov pogasili in odstranili ožgane elemente ostrešja in izolacije ter objekt pregledali s termo kamero. Gasilci PGD Žalna so ostrešje začasno prekrili s PVC folijo.

Težave z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz naselja Pavlova vas in Blatno, da bo danes zaradi čiščenja vodohrana motena dobava, predvidoma med 8. in 12. uro.

Prav tako bo od 8:00 do predvidoma 11:00 prekinjena oskrba s pitno vodo na Cankarjevi ulici 3 in 3A ter na Cesti 4. julija 57 in 59, na vodovodnem sistemu Krško, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

Komunala Trebnje pa obvešča vse uporabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Selo pri Mirni, da je zaradi prisotnosti E. coli in koliformnih bakterij potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP HRASTOVICA, izvod ZAGORICA danes med 8.00 in 14.00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI VIDEM, na izvodu V HRIB VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8.15 in 14.15 uro na območju TP Laše, TP Mrzla Planina in TP Zalog; na področju nadzorništva Krško okolica pa med 12.30 in 13.20 uro na območju TP Brestanica trg.

