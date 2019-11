Po tesni končnici Krka do zmage

14.11.2019 | 08:20

Glenn Cosey je bil sinoči prvi strelec tekme. (Foto: KK Krka)

Šenčur, Novo mesto - Novomeški košarkarji so sinoči pod vodstvom novega trenerja Vladimirja Anzulovića zabeležila drugo zaporedno zmago oziroma tretjo v 1. SKL. V 7. krogu so premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur z 89:83 (17:23, 43:48, 63:63). Tekma je bila izenačena in borbena, na koncu pa so zmagovalca določile malenkosti.

Gostitelji so dvakrat resneje vodili - v 13. minuti z 31:21 in v 25. minuri z 58:50, a je Krka vsakič hitro vzpostavila ravnotežje. Zadnja četrtina se je začela z izenačenim izidom (63:63) in tako je bilo tudi dve minuti in pol pred koncem (79:79). V nervozni končnici je dva prosta meta najprej zadel krkaš Luka Lapornik, upe domačih o zmagi pa je odnesel prvi strelec tekme Glenn Miller Cosey (23 točk, met 6:11) s trojko 35 sekund pred iztekom igralnega časa, so dogajanje na igrišču povzeli v Košarkarski zvezi Slovenije.

Pri Krki sta po 17 točk prispevala še Luka Lapornik (trojke 2:3) in Ivan Ramljak (trojke 3:6), pri domačih pa sta izstopala Matej Rojc z 22 točkami (met iz igre 8:8, trojke 3:3) in Dino Murić z 20 točkami in 16 skoki.

Novomeščani so v SKL s po tremi zmagami in porazi četrti na lestvici, prihodnjo sredo, 20. novemvrea, pa bodo gostili moštvo Šentjurja. Še prej jih v ponedeljek v okviru ABA lige čaka gostovanje pri zagrebški Ciboni.

Po tekmi je novomeški trener Vladimir Anzulović povedal: »Zmagovalca sta odločili želja in volja igralcev, za kar jim čestitam. V prvem delu tekme smo imeli precej težav v obrambi. Moram pohvaliti Šenčur, ki je bil zelo navdahnjen na tej tekmi. Odigrali so zelo kakovostno. Pri nas se je poznala tudi utrujenost po ponedeljkovi tekmi. Zdaj imamo dan počitka, potem sledi priprava na tekmo v regionalni ligi.«

* Dvorana Šenčur, gledalcev 150, sodniki: Petek (Maribor), Rener (Koper), Kuzmin (Vipava).

* GGD Šenčur: Novak 3, Rojc 22 (3:4), Murić 20 (3:8), Popadić 12, Rotar 5, Brkić 3 (1:2), Pavić 11 (5:7), Jurček 7 (2:3).

* Krka: Cosey 23 (9:10), Marinelli 2 (2:2), Đapa 4, Fifolt 6, Balažič 11 (3:4), Jošilo 9 (2:2), Lapornik 17 (7:8), Ramljak 17 (2:2).

* Prosti meti: GGD Šenčur 14:24, Krka 25:28.

* Met za tri točke: GGD Šenčur 11:25 (Popadić 4, Rojc 3, Novak, Murić, Rotar, Jurček), Krka 10:24 (Ramljak 3, Cosey 2, Lapornik 2, Balažič 2, Jošilo).

* Osebne napake: GGD Šenčur 29, Krka 25.

* Pet osebnih: Jurček (39.), Brkić (40.), Rojc (40.).

M. Ž.