Dolgožive ljudske univerze

14.11.2019 | 09:35

V Črnomlju so govorili o delu in pomenu ljudskih univerz. (Foto: ZIK Črnomelj)

Črnomelj - Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) je v duhu praznovanja 60-letnice organiziranega izobraževanja odraslih v Sloveniji v torek v kulturnem domu pripravil strokovno srečanje z naslovom Dolgožive ljudske univerze. Srečali so se župani in županje slovenskih občin, direktorice in direktorji ljudskih univerz ter predstavnici ministrstva za izobraževanje. Skupaj so poskušali osmisliti delo in pomen ljudskih univerz danes, večjo pozornost pa so namenili tudi novostim Zakona o izobraževanju odraslih in sodelovanju z lokalno skupnostjo, je sporočila Nastasja Schweiger, koordinatorica in organizatorica kulturnih programov na ZIK.

Na dogodku so s svojim strokovnim prispevkom sodelovali: direktorica ZIK Črnomelj in moderatorka dogodka mag. Nada Žagar, črnomaljski župan Andrej Kavšek, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Elvira Šušmelj, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih mag. Katja Dovžak, predsednik Zveze ljudskih univerz Slovenije mag. Bojan Hajdinjak, direktorica Ljudske univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc, podžupan Občine Lendava Ivan Koncut, direktorica Ljudske univerze Velenje Brigita Kropušek Ranzinger, direktor občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori in direktor Andragoškega centra Slovenije Andrej Sotošek.

V sklopu študijskega obiska so na dogodki bili tudi predstavniki kantonalnih ministrstev za izobraževanje odraslih iz Bosne in Hercegovine, hkrati pa je v Kulturnem domu Črnomelj potekala še predstavitev študijskih krožkov v Beli krajini ob 25. obletnici njihovega delovanja in razstava likovne skupine Ivanjščice, je še Schweigerjeva navedla v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: ZIK Črnomelj

