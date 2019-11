Okoliščine nesreče vlaka in avtomobila še preiskujejo

14.11.2019 | 10:40

Zjutraj smo že poročali o prometni nesreči vlaka in avtomobila v Gornjem Brezovem, iz Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili še nekaj podrobnosti. O nesreči na prehodu ceste čez železniško progo so bili sevniški policisti obveščeni nekaj po 22. uri. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal na prehod ceste čez železniško progo, vanj pa je trčil tovorni vlak, ki je pripeljal iz smeri Krškega. V nesreči ni bil nihče poškodovan, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Odpeljal Opla astro

V Medvedjeku je v noči na sredo nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal osebni avtomobil Opel astra zelene barve, letnik 1996, registrskih oznak NM 29 61J.

Ob menjalni denar

V Črnomlju je v noči sredo neznanec skozi okno vlomil v gostinski lokal in odnesel menjalni denar. Škode je za okoli 400 evrov.

Skrivali so se med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak v tovornem delu našli dva državljana Pakistana in državljana Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 13 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj na območju krajev Jesenice na Dolenjskem, Tanča Gora, Stari trg ob Kolpi, Črnomelj in Krško izsledili in prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z dvema državljanoma Kosova, petimi državljani Pakistana, tremi državljani Afganistana, dvema državljanoma Alžirije in državljanom Indije še niso zaključeni.

