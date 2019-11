Na občini zaposlili županovo sestro

14.11.2019 | 11:45

Na občini Šmarješke Toplice prihaja do novih zaposlovanj.

Šmarješke Toplice - Od nastopa novega župana občine Šmarješke Toplice Marjana Hribarja je iz občinske uprave odšlo kar nekaj zaposlenih, zato razumljivo prihaja do novega zaposlovanja. V javnosti je slišati, da župan zaposluje po sorodstvenih in prijateljskih zvezah, med občani pa je veliko negodovanja in razburjenja bilo zlasti ob novici, da je na Občini Šmarješke Toplice pred kratkim dobila zaposlitev županova sestra Darja Voglar - kot računovodkinja.

Marjan Hribar

Marjan Hribar v tem ne vidi nič spornega in pojasnjuje: »Po odhodu prejšnje računovodkinje Damjane Stopar smo izpeljali postopek razpisa za to delovno mesto in prejeli tudi vlogo moje sestre. Ob tej novici sem se iz postopka odločanja izločil, kot veleva zakonodaja - obvestil sem občinski svet, ki je sprejel sklep, potreben za mojo izločitev. Vse je potekalo v skladu z zakonodajo, pravzaprav niti ne vem dobro, koliko vlog je prišlo, itd.« Obenem pove, da je Voglarjeva diplomirana ekonomistka z izkušnjami - bila je računovodkinja v več podjetjih, v Telekomu, Termah Čatež, nazadnje je bila vodja prodajnega centra v Jelovici.

»Morda smo vsi skupaj pozabili, da imajo tudi sorodniki funkcionarjev vso pravico kandidirati in se javljati na javne razpise za delovna mesta, to jim ni onemogočeno. Zakonodaja pač določa pogoje, ki jih je treba upoštevati, in mi smo jih. Sicer pa menim, da moramo vsakogar soditi po delu,« pravi župan Hribar in poudari: »Imam najvišja etična načela in v tej zaposlitvi ne vidim ni spornega.«

