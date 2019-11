Na Lanšprežu načrtujejo park medovitih rastlin

14.11.2019 | 12:45

Dušan Skerbiš, Alojzij Kastelic, Boštjan Noč, Anton Koželj in Tone Hrovat so si včeraj po podpisu namere takole podali roke.

Trebnje - Župana občin Mirna in Trebnje, Dušan Skerbiš in Alojzij Kastelic, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, predsednik Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja in predsednik Čebelarskega društva Trebnje Anton Koželj ter direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma Tone Hrovat so včeraj v Trebnjem podpisali pismo o nameri o skupnem prizadevanju za preureditev posestva Lanšprež, kjer je deloval in umrl Peter Pavel Glavar, v urejeno območje, katerega osrednja vsebina bo park medovitih rastlin z osrednjo nacionalno banko medovitih rastlin.

Peter Pavel Glavar je leta 1766 kupil posestvo z graščino na Lanšprežu, kjer je kasneje ustanovil tudi prvo čebelarsko šolo v Sloveniji. 36 hektarjev veliko območje je danes v lasti ministrstva za pravosodje. V gospodarskem poslopju izobražujejo pravosodne policiste, za kapelo, v kateri je pokopan Peter Pavel Glavar, skrbijo trebanjski čebelarji, večino travnikov in njiv pa imajo v najemu kmetje. Ob privolitvi ministrstva želijo na Lanšprežu urediti park medovitih rastlin z osrednjo nacionalno banko medovitih rastlin. »Območje ponuja številne možnosti za smiselno ureditev. Občina Mirna si želi vsakodnevnega dogajanja, zato spodbujamo in podpiramo aktivnosti na tem področju, s katerimi lahko vplivamo tudi na življenje v širši skupnosti. Prav tako verjamemo, da Lanšprež lahko ponovno postane živahen prireditveni prostor,« je povedal Dušan Skerbiš.

»To je edinstven projekt tako v Sloveniji kot tudi v svetu. S tem bodo ljudje lahko kupili tiste rastline, ki so koristne čebelam in ostalim opraševalcem. Vemo, da je poleg potrebno vključiti Kmetijsko šolo Grm, da se bodo ljudje naučili razmnoževati te rastline. Prepričan sem, da je to gospodarska zgodba o uspehu,« zatrjuje predsednik Čebelarske zveze Slovenija.

Tone Hrovat je ob tem dodal, da njihova šola že vrsto let skrbi za razvoj čebelarstva in čebelarsko izobraževanje na Dolenjskem. Šola tudi vsa ta leta čebelari v lastnem čebelnjaku, leta 2014 pa so odprli tudi vrt medovitih rastlin.

Območje na Lanšprežu bi lahko namenili tudi drugim dejavnostim in turizmu s poudarkom na čebelarstvu, je mnenja Anton Koželj. V Regijski čebelarski zvezi so prepričani, da bo park medovitih rastlin izpostavil biotsko pestrost kmetijskih in drugih rastlin, ki jo je na posestvu vzpostavil Peter Pavel Glavar.

Sestanek s pristojnim ministrstvom pričakujejo še letos, je dejal Noč. Prihodnje leto načrtujejo narediti projekt, ki naj bi ga uresničili najkasneje v treh letih, pri tem pa računajo tudi na denar od države oz. Evrope.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija