Novo mesto ima najlepše mestno jedro

14.11.2019 | 14:00

Novomeški župan Gregor Macedoni je nagrado za najlepše mestno jedro prevzel za prenovljeni Glavni trg z okolico. (Foto: TZS)

Nagrajenci letošnje akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna (Foto: TZS)

Ljubljana, Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je včeraj v Ljubljani na zaključni prireditvi vseslovenske akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki je potekala v sklopu Dnevov slovenskega turizma, prejela prvo nagrado v kategoriji mestna jedra. .

V obrazložitvi so, kot so sporočili iz rotovža, med drugim za novomeško mestno jedro povedali: »Komisija izpostavlja celovito prenovo starega mestnega jedra kot najuspešnejši dosežek urejanja zgodovinskih jeder mest za leto 2019. Glavni trg je tako postal središče in prostor druženja ter srečevanja ljudi, saj je tudi zaprt za promet. Prenova je potekala po konservatorskem načrtu Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je nastal po zamislih arhitekta zadnje prenove Marjana Mušiča v 50. letih prejšnjega stoletja. Trg so tlakovali s 700.000 novimi granitnimi kockami, litoželezni pokrovi jaškov po novem niso več vidni, raven cestišča pa je prilagojena višini objektov, kar polepša in ga funkcionalno približa prebivalcem. Ključni del prenove je bila ureditev podzemne infrastrukture, za katero so po večjem delu trga zgradili podzemni kolektor, ki združuje kanalizacijsko, vodovodno, električno nizkonapetostno in telekomunikacijsko omrežje. Komisija tudi izpostavlja, da je mesto v programu urejanja dalo prednost prebivalcem, zlasti mladim - katerim občina na dveh lokacijah ureja 17 stanovanj za mlade družine.«

Med večjimi mesti je kot najbolj urejeno in gostoljubno tokrat izstopalo Velenje, med srednjimi Slovenj Gradec in manjšimi Črna na Koroškem.

Med turističnimi kraji je prvo mesto v letošnjem tekmovanju pripadlo Kranjski Gori, med zdraviliškimi Rogaški Slatini, med izletniškimi pa Parku Škocjanske jame. Priznanje za najlepše urejeno vaško jedro so prejele Rateče, za trško jedro pa Kanal za Trg Kontrada.

Najboljši kamp je Kamp Danica v Bohinjski Bistrici, glamping pa Glamping Olimia Adria village. Prvo mesto med mladinskimi prenočišči je zasedel MCC Hostel Celje, naj tematska pot je postala Učna pot Škrata Bisera, najbolje ocenjen Petrolov servis pa Mengeš Kamniška.

Spletno glasovanje je medtem prvo mesto za urejenost med večjimi mesti dodelilo Velenju, med zdraviliškimi kraji Podčetrtku, med turističnimi pa Izoli, so navedli na STA

Letos se je na državno tekmovanje akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna, ki poteka od leta 1991, uvrstilo 90 mest in krajev, 18 kampov in glampingov, sedem mladinskih prenočišč, 28 tematskih poti in Petrolovi bencinski servisi.

M. Ž.