Šest kolesarnic s 44 stojali za 72 koles

14.11.2019 | 17:10

Metlika - Urejena kolesarska infrastruktura lahko zelo pozitivno prispeva k podobi modernega, zelenega in trajnostno naravnanega mesta, zato se je metliška občina lani prijavila na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti s parkirišči za kolesa. Tako so v Metliki postavili šest kolesarnic s skupaj 44 stojali za 72 koles in sicer pri OŠ Metlika, ob Ljudski knjižnici Metlika, v Župančičevi ulici ob Otroškem vrtcu Metlika, ob avtobusni postaji, v bližini lekarne v Naselju Borisa Kidriča in na Partizanskem trgu. Za kolesarnice so se odločili predvsem zato, da bi spodbudili kolesarjenje v Metliki ter tako dvignili kakovost bivalnega okolja v mestu in v okoliških naseljih.

Metliška občina je junija letos z ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju omenjene investicije. Naložba je z DDV veljala dobrih 52.000 evrov, denar pa sta poleg občine prispevali še EU in država. V metliški občini se zavedajo, da bo uporaba kolesarnic v začetku pičla. Vendar upajo, da se bodo čez čas dobro prijele in postale nepogrešljivi del življenja v mestu.

Danes sta metliški župan Darko Zevnik in Bojan Krajačič, direktor Komunale Metlika, ki je postavila kolesarnice, pri kolesarnici na Pungartu prerezala trak in s tem uradno predala namenu vse kolesarnice in stojala za kolesa v mestu. V krajšem kulturnem programu, ki ga je pripravila OŠ Metlika, so sodelovali: recitatorki Nina Kavčič in Lea Zorec, harmonikar Tadej Nemanič in povezovalka Nina Gačnik. Prvi uporabniki kolesarnice na Pungartu pa so bili učenci OŠ Metlika in člani Kolesarskega društva Metlika.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

