110 let po ustanovitvi vinarske zadruge

14.11.2019 | 18:35

Na novinarski konferenci se je zaposlenim v KZ Metlika pridružil še župan.

Metlika - Na današnji dan pred 110 leti je bila v Metliki ustanovljena vinarska zadruga, saj so vinogradniki videli razvojni potencial v vinogradništvu, v zadrugi pa prihodnost. Ob tej priložnosti so v Kmetijski zadrugi (KZ) Metlika, ki je naslednica vinarske zadruge, pripravili novinarsko konferenco, na kateri je direktorica Tatjana Malešič predstavila pomembne mejnike v 110-letni zgodovini. Danes je v štirih zadružnih programih, torej v programih Vino, Meso, Trgovina in Oskrba gostinstva, zaposlenih 237 ljudi, zadruga pa ima tudi 110 kooperantov.

Andrej Škof, vodja Vinske kleti KZ Metlika je dejal, da je bilo letošnje leto za belokranjske vinogradnike zelo zahtevno. Med drugim jih je trikrat prizadela toča, a so kljub temu uspeli natrgati dovolj kakovostnega grozdja. Vina KZ Metlika sodijo v slovenski vrh, osvajajo pa tudi svetovni vrh na ocenjevanjih v New Yorku, Londonu, Frankfurtu in v Pécsi na Madžarskem. Metliški župan Darko Zevnik pa je dodal, da se KZ Metlika trudi, da Bela krajina ostaja prepoznavna po vinogradih in s tem ohranja kulturno krajino.

Jure Štalcar, enolog v Vinski kleti KZ Metlika, pa je predstavil novo vinsko linijo, imenovano 1909 in prvo vino v njej. Gre za šardone prestiž iz grozdja, potrganega pred dvema letoma. Posebnost tega vina je, da je leto dni zorelo v barik sodčkih in v stiku z drožmi. Seveda je, kot je dejal, to šele začetek, zavedajo pa se, da morajo biti pri tej liniji zelo potrpežljivi.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

