Prvič našli ključ, drugič morali vlomiti

14.11.2019 | 19:20

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Danes ob 13.39 je občanka zaprosila za tehnično pomoč pri odpiranju vhodnih vrat stanovanjske hiše na Cesti brigad v Novem mestu. Na kraj so odpeljali gasilci GRC Novo mesto, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Pred njihovim prihodom so našli ključ in odklenili vrata.

S tehničnim posegom pa so odprli vrata stanovanjske hiše danes ob 16.19 gasilci PGD Trebnje v ulici Pod gradom v Trebnjem. V hiši je bila onemogla oseba, gasilci pa so s tehničnim posegom omogočili vstop v hišo reševalcem.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 7.30 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS,

-od 7.30 do 9.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA, TP STRAŽNA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu Tržnica.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 1,

-od 8.00 do 11.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8.00 do 11.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK;

-od 8.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOLČJA JAMA in TP VRTAČE.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo jutri med 8.00 in 12.00 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Mirna Zapuže.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.