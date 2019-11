Od danes naprej na vozilih obvezna zimska oprema

15.11.2019 | 08:15

Ljubljana - Od danes pa do 15. marca prihodnje leto morajo biti vsa vozila opremljena z obvezno zimsko opremo. V skladu z zakonodajo se na slovenskih cestah pozimi kot ustrezna zimska oprema šteje, da je vozilo opremljeno s štirimi zimskimi pnevmatikami. Alternativa temu so letne pnevmatike, če ima voznik v prtljažniku še snežne verige. Ustrezno opremljeno mora biti tudi priklopno vozilo, so navedli na STA.

Vsi udeleženci v prometu, predvsem pa vozniki motornih vozil morajo v zimskem času računati na možnost hitrih sprememb voznih razmer. Od danes naprej pa bodo policisti ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo.

Primerna oprema avtomobila, ko temperature padejo pod sedem stopinj Celzija, so le kakovostne zimske pnevmatike, poudarjajo na AMZS. Zimske pnevmatike imajo poleg opazno globjega profila in lamel za boljši oprijem tudi drugačno gumeno zmes, ki je namenjena nizkim temperaturam. Po navedbah AMZS zmes letnih pnevmatik pri nizkih temperaturah otrdi, posledično pa se poslabšata oprijem in vodljivost vozila.

Razliko med zimsko in letno pnevmatiko ponazarjajo tudi z dolžino zavorne poti. Po podatkih AMZS je pri hitrosti 50 kilometrov na uro zavorna pot v snegu z zimskimi pnevmatikami 31 metrov, z letnimi pa 62 metrov. Na poledeneli cesti pa je pri hitrosti 30 kilometrov na uro zavorna pot z zimskimi pnevmatikami 57 metrov, medtem ko je z letnimi 68 metrov.

»Ti dodatni metri lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo,« v sporočilu AMZS navajajo besede odgovornega urednika Motorevije Blaža Poženela.

Poženel še izpostavlja, da vozniki nikakor ne smejo pozabiti, da priprava vozila na zimo ne pomeni le menjave pnevmatik. Tako je ob prihodu nižjih temperatur potrebno zamenjati letno tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla z zimsko ter preveriti delovanje akumulatorja, poškodbe in obrabo metlic brisalcev.

