Marvin Jones okrepil Krko

15.11.2019 | 08:30

Marvin Jones je v lanski sezoni igral pri ljubljanski Olimpiji. (Vir: spletna stran KK Krka)

Novo mesto - Ameriški košarkar Marvin Jones, 213 centimetrov visoki center, je novi član Košarkarskega kluba Krka. Jones ni prvič v Evropi, v lanski sezoni je nosil dres ljubljanske Olimpije, so sporočili iz novomeškega kluba.

Jones, rojen je leta 1993 v Chicagu, se je šolal v ZDA na univerzah Highland, Kent State in Texas Southern. V svoji drugi sezoni v severnoameriški študentski ligi NCAA je v dresu univerze Highland v povprečju beležil po devet točk, 7.9 skoka in 1.9 blokade na srečanje. Sezono za tem je bil član Južnega Teksasa (8.5 skoka, 6.8 skoka in 1.6 blokade na tekmo).

V Evropo je prišel v sezoni 2017/2018 k grškemu prvoligašu Kolossos. Z grško zasedbo je prišel v četrtfinale državnega prvenstva. V rednem delu prvenstva je Marvin Jones 10.4 točkam dodal še po 6.2 skoka na srečanje. Bil je tudi četrti skakalec in šesti bloker grškega državnega prvenstva.

V lanski sezoni se je preizkusil v regionalni ligi ABA, kjer je v dresu Ljubljančanov beležil po 6.5 točke in 4.7 skoka, so njegovo pot povezali v KK Krka.

