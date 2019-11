65 let z otroki in za otroke

15.11.2019 | 09:50

Oder so zasedli otroci.

Metlika - Društvo prijateljev mladine (DPM) Metlika je sinoči na poseben način proslavilo 65-letnico delovanja. Ker smo na pragu veselega decembra, je bila prireditev v tukajšnjem kulturnem domu nekakšen uvod v predpraznično božično-novoletno dogajanje.

Pestro delo društva je predstavila predsednica Alenka Muc. Župan Darko Zevnik je dodal, da društvo naredi veliko za otroke, kar je potrdila tudi polna dvorana obiskovalcev, z njim pa dobro sodeluje tudi občina. Podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije Uroš Brezovšek pa je dejal, da DPM Metlika sicer ni najstarejše tovrstno društvo v državi, zagotovo pa je eno najbolj delavnih. Pri tem je še posebej izpostavil Vladko Škof, ki je bila več kot 30 let predsednica in motor DPM Metlika, a še vedno ni izpregla.

Na prireditvi so nastopili otroci iz Otroškega vrtca Metlika, iz OŠ Metlika in njene podružnične šole na Suhorju ter plesalke plesnega društva Krokar. Vesna Žist, ki je povezovala prireditev, pa se je pogovarjala z Janezom Lahom, ki že 50 let ob koncu leta brezplačno igra vlogo dedka Mraza, od tega zadnjih 20 let v Metliki. Uči se tudi igrati in peti, saj je dejal, da je pomembno, da iz otrok izvabi pesem in petje. Nekaj posebnega pa je zanj, ko mu otrok sede v naročje, ga z ročico pocuka za brado in preveri, ali je prava. In je prava, saj Janez Lah pravi, da je kot dedek Mraz pravljičen in resničen.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

