Proračun za prihodnje leto je že v javni razpravi

15.11.2019 | 15:15

Šentjernejski svetniki so sprejeli proračun v prvem branju s 15 glasovi za. Nihče ni bil proti, nihče se ni vzdržal.

Šentjernej - Šentjernejski občinski svetniki so na nedavni občinski seji kar presenetili, ko so soglasno, s 15 glasovi za, potrdili predlog proračuna občine za leto 2020. Zdaj je v 15-dnevni javni razpravi, ko so mogoči predlogi in pripombe občanov in svetnikov, nato sledi drugo branje in sprejem.

V proračunu za prihodnje leto načrtujejo prihodke v višini dobrih 8,2 milijona evrov, odhodki bodo višji za dobrih sto tisočakov. Predvideno je odplačilo dolga in zadolževanja v višini dobrih 550 tisoč evrov.

Pravnik na občini Rajko Grimšič je ob koncu seje povedal, da se poslavlja s tega delovnega mesta in gre novim izzivom naproti. Zahvalil se je za sodelovanje in vsem zaželel uspešno delo.

Finančnica na občini mag. Andreja Topolovšek je med ključnimi naložbami občine naštela ureditev ceste Šentjernej - Dobrava z avtobusnimi postajališči v Rojah in Drami, plinifikacijo in obnovo vodovoda na tej relaciji, obnovo križišča v Gorenjem Maharovcu, obnovo ceste Šmarje - Pleterje 2. faza, ureditev cestne infrastrukture v Dolenji Stari vasi, Dolenjem Vrhpolju in Orehovici, obnovo večnamenskega igrišča pri podružnični šoli Orehovica, ureditev Industrijsko storitvene cone Sejmišče - Šentjernej, urejanje južnega dela industrijske cone in aglomeracija Vrh, ureditev Šentjernejske učne poti, za kar je bila občina uspešna na razpisu, ravno tako projekt Pot ladijskega vijaka, kjer so ravno tako pridobili sredstva od drugod. V načrtu je še tržnica Šentjernej, priprava projektne in ostale dokumentacije za mnoge projekte, itd. Iz državnega proračuna in EU naj bi občina pridobila skoraj 1,3 milijona evrov.

Predlog proračuna je spodbudil živahno razpravo, v kateri je bilo med drugim slišati tudi pripombe, da bi pravzaprav bilo bolje, da bi proračun pripravljal novi župan, ki ga bodo v Šentjerneju dobili z novimi županskimi volitvami po novem letu. »Sicer pa bo izhod rebalans proračuna,« je menil Albert Pavlič in opozoril na premalo denarja za kmetijstvo in gasilstvo.

Radko Luzar

A župan Radko Luzar je odgovoril, da se je odločil za pripravo proračuna le zato, ker bi se zaradi volitev vse skupaj lahko zavleklo in bi proračun, ki se ga sprejema v dveh fazah, lahko imeli šele maja ali junija prihodnje leto, to pa bi pomenilo, da bi ne mogli črpati nepovratnih sredstev, kar bi bilo za občino škoda. »Bi pa to bilo zame nedvomno lažje,« je še dodal.

Franc Hudoklin je menil, da bi se bilo verjetno res bolje o novem proračunu pogovarjati z novo ekipo, saj se začasno financiranje prve tri mesecev v novem letu na investicijah ne bi poznalo, a nato je opozoril na kup zadev. Med drugim je izpostavil naložbe v prihodnjem letu in predlagal, da se investicija naredi najprej v eni vasi in se jo zaključi, potem pa se gre naprej. Pa naj bo to Orehovica, kjer gre že za tretjo fazo obnove in imajo ljudje zaradi zapor in zastojev pri delu težave, Dolenja Stara vas, itd.

Svetnik Jože Simončič je med drugim opozoril na premalo sredstev za gasilstvo, tako za učinkovitost intervencij in varnost vozil, to je obvezna javna služba. Meni, da bi bilo glede na zaostanek v opremljenosti narediti več, saj so gasilci nezadovoljni.

Več o seji v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

