Najbogatejši Dolenjec ostaja Akrapovič, med stoterico se je vrnila Goletova

15.11.2019 | 10:25

Igor Akrapovič je napredoval na šesto mesto. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Revija Manager je danes objavila novo lestvico stotih najbogatejši Slovencev. V primerjavi z lansko na prvih treh mestih ni sprememb, že šesto leto zapored sta na prvem mestu zakonca Iza in Samo Login (689 milijonov evrov) in tudi najbogatejši Dolenjec ostaja ivanški podjetnik Igor Akrapovič. Pridobil je eno mesto in tako zaseda šesto mesto, njegovo premoženje pa ocenjujejo na 135 milijonov evrov.

Za štiri mesta na 9. je napredoval Franc Frelih (Plasta), ki so ga ovrednotili na 112 milijonov evrov, kar je 20 odst. več kot lani.

Deseterico zaključujeta lastnika skupine Perspektiva zakonca Dari in Vesna Južna. Napredovala sta za dve mesti, premoženje pa se je v letu dni povečalo za 10 odst. na 111 milijonov evrov.

Zakonca Anton in Verica Šenk (Inotherm) sta letos na 13. mestu (lani mesto nižje) s premoženjem v višini dobrih 95,8 milijonov evrov, kar je 14 odst. več kot lani.

Družino Gregorčič (G4 Group) tudi tokrat najdemo na 22. mestu (61,8 milijona evrov). Ivan Kralj (Flycom, Aviation) je napredoval za sedem mest na 47. (31,8 milijona evrov), Anton Pangrčič (Kovis) pa padel za osemnajst na 60. mesto (28,4).

Na 70. mesto so uvrstili Vladimirja Gregorja Bahča (TPV Group), njegovo premoženje ocenjujejo na 25,8 milijona evrov, Alenko Mozetič Zavrl in Aleša Mozetiča (Don Don) pa s premoženjem 24,9 milijona evrov na 77. mestu (lani sta bila 96.).

Povratnica na lestvico sto najbogatejših Slovencev je Sonja Gole. (Foto: B. B., arhiv DL)

Na lestvico najbogatejših Slovencev se je znova vrnila Sonja Gole (Adria Mobil), zaseda 96. mesto, premoženje pa ocenjujejo na 23 milijonov evrov.

Skupno premoženje 100 najbogatejših Slovencev v primerjavi s preteklimi leti ni doseglo novega rekorda, celo malenkost je upadlo. Znaša 5,6 milijarde evrov, kar je dva odstotka manj kot lani. Tudi prag lestvice je nižji: premoženje 100. najbogatejšega Slovenca znaša letos 22,2 milijona evrov (lani 24,2 milijona evrov). Vzrok za upad ocene premoženja gre pripisati predvsem slabšim obetom za prihodnje poslovanje, medtem ko so pretekli rezultati še vedno odlični, so navedli v Reviji Manager.

M. Ž.