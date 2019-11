FOTO: Kaj ste pa vi danes zajtrkovali?

15.11.2019 | 12:15

Otroci imajo jabolka zelo radi. Vse dni v letu.

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in ravnateljica OŠ Grm Zdenka Mahnič.

Novo mesto - »Kakšen zajtrk pa imate danes?« je zjutraj župan MO Novo mesto Gregor Macedoni vprašal polno jedilnico otrok na OŠ Grm, ki mu je v en glas odgovorila: »Slovenski!«

Podobno kot na ostalih šolah in vrtcih po državi je tudi jedilnik grmske šole danes zjutraj ponujal cvetlični med, domače maslo, pšenični polbeli kruh, mleko in domača jabolka, pa tudi slive, kaki, orehe ipd. Namen slovenskega zajtrka ni zgolj v zdravi prehrani, ampak tudi v osveščanju, da je doma pridelano najbolj zdravo.

Tudi na to je gost spomnil otroke, ki so na kruh veselo mazali maslo in med, ob tem pa je v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto šoli podelil pet družabnih iger Vrt družine dobrojed. Ta je nastala v sklopu projekta Z roko v roki, ki ga izvaja več lokalnih akcijskih skupin, njegov namen pa je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Predstavnice centra so otrokom obljubile, da v kolikor bodo šle igre "za med", jih bodo šoli dostavili še več.

Tekst in foto: M. M.

