Ob maslu in medu še kruh, ki so ga spekli sami

15.11.2019 | 13:15

Otroci so komaj čakali na tradicionalni slovenski zajtrk.

Žužemberk - Kot drugi otroci so se tudi malčki žužemberškega vrtca Sonček danes pridružili vseslovenski akciji tradicionalnega slovenskega zajtrka, s katero poudarjajo pomen zajtrka, ki ga mnogi kar preskočijo, obenem pa spodbujajo že najmlajše k pravilni in zdravi prehrani. Otrokom so tako zjutraj postregli kruh, maslo, med, mleko in jabolko.

V slovenskih šolah, vrtcih in nekaterih drugih institucijah so tudi letos ob dnevu slovenske hrane, ki ga od leta 2012 zaznamujemo vsak tretji petek v novembru, pripravili tradicionalen slovenski zajtrk. Projekt, ki so ga pred leti začeli na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, je namenjen ozaveščanju ljudi o pomenu zdravih prehranjevalnih navad in podpiranju doma pridelane hrane. Otroci, ki redno zajtrkujejo, oblikujejo bolj zdrave navade in izbirajo kakovostno hrano, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Malčkom v skupini Ribice so se danes pri zajtrku pridružili tudi žužemberški župan Jože Papež, ravnateljica Osnovne šole Žužemberk Mira Kovač ter pomočnica ravnateljice za vrtec in svetovalna delavka Tanja Fabjančič. Kot je dejala ravnateljica, že cel teden potekajo številne aktivnosti, povezane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. »Otroci spoznavajo lokalno hrano, pomen zajtrka, zdrav način prehranjevanja nasploh, spoznavajo pomen čebel v naravi, pri tem pa sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci. Ena skupina je danes odšla na kmetijo Maver v Češnjice pri Zagradcu, kjer bodo videli, kako naredijo mlečne izdelke,« je povedala Kovačeva.

Otroci so ta teden spoznali tudi pot od zrna do kruha. V skupini Ribice je vsak od doma prinesel nekaj zrn žita, ki so ga zmleli v vrtcu, da so dobili moko, ki so jo nato uporabili pri peki kruha, pri tem pa jim je pomagal tudi dedek enega otroka. Njihov kruh je bil danes pri zajtrku na mizi, poleg tega so otrokom postregli še z medom iz šolskega čebelnjaka na Dvoru, jabolki s sadjarske kmetije Košiček v Žužemberku, maslo in mleko pa sta bila s kmetije Maver.

Za mnoge je bil to pravi praznik domače hrane in prav lepo je bilo otroke gledati, kako so z veseljem zajtrkovali. Pred tem so otroci ob spremljavi vzgojiteljic Angelce Bedene in Erike Gjerek zapeli še ponarodelo pesem Čebelar.

Besedilo in fotografije: R. N.

