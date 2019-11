Iz prometa izločili kar deset tovornjakov

15.11.2019 | 14:15

V petih urah so ustavili 77 tovornih vozil in pri 17 voznikih ugotovili kršitve. (Foto: Arhiv PU Novo mesto)

Na avtocestnem postajališču Dul so policisti PU Novo mesto v sodelovanju s policisti Specializirane enota za nadzor prometa včeraj med 8. in 13. uro nadzirali promet tovornih vozil. V petih urah so ustavili 77 tovornih vozil in pri 17 voznikih ugotovili kršitve. Zaradi hujših kršitev so izločili iz prometa deset tovornih vozil in enemu vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo. Ugotovili so nepravilnosti pri izrednem prevozu, in sicer voznik tovornega vozila ni imel dovoljenja za izredni prevoz, skupina vozil, s katerimi je opravljal izredni prevoz, pa ni bila ustrezno označena.

Na avtocesto z dvema promiloma alkohola

Policisti so med kontrolo prometa na avtocesti pri izvozu za Trebnje včeraj nekaj po 11. uri ustavili voznika osebnega avtomobila iz Bosne in Hercegovine ter mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 49-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligramov alkohola so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

Med hišno preiskavo zasegli puško

Zasežena puška (Foto: PP Novo mesto)

Novomeški policisti so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca z območja Trebnjega. Med hišno preiskavo so našli in zasegli puško, za katero nima ustreznih dovoljenj, in zoper njega uvedli postopek zaradi kršitev Zakona o orožju.

Od denar in nakit

V Jelšah pri Otočcu je včeraj nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore ter odnesel denar in zlat nakit.

Ukradli Ford fokusa

Z dvorišča počitniške hiše v kraju Lisec je med sredo in četrtkom nekdo odpeljal osebni avtomobil Ford fokus, karavan, bele barve, letnik 2001, registrskih oznak NM FE 485.

Eni so se skrivali v tovornjaku ...

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila slovenskih registrskih oznak v tovornem delu našli pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

... drugi pa na tovornem vlaku

Med kontrolo tovornega vlaka, ki je na vstop iz Slovenije pripeljal iz Srbije, so policisti PMP v dveh vagonih z glinico našli štiri državljane Tunizije, tri državljane Sirije in državljana Libije, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli osem tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj na območju krajev Mostec, Podgračeno Podklanec, Prilipe izsledili in prijeli osem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Sirije, dvema državljanoma Alžirije in državljanom Albanije še niso zaključeni.

